Ukrainiec organizował przemyt nielegalnych imigrantów z Białorusi do Polski. Trafił do aresztu

W marcu 2022 roku w UE uruchomiono fundusz na dozbrajanie Ukrainy - Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF). Chodzi o zwrot kosztów poniesionych przez państwa członkowskie za uzbrojenie przekazane Ukrainie. W poniedziałek zwiększono go o kolejne 500 mln euro. Liczy aktualnie 3,6 mld euro. Jednak faktyczne wypłaty KE dla państw UE, które dostarczają broń, są niewielkie - podkreślają unijni dyplomaci. Polska, która przekazała KE faktury o wartość 2,2 mld euro za dostarczony sprzęt wojskowy (najwięcej ze wszystkich państw UE), dotąd otrzymała jedynie 27 mln euro. Podane przez PAP we wtorek informacje wskazują, że choć faktury przekazało większość krajów UE, to zwrot otrzymało tylko sześć, na kwotę ok. 76 mln euro. Są to: Belgia (900 tys. euro), Grecja (ok. 7 mln euro), Portugalia (ok. 325 tys. euro), Słowenia (257 tys. euro) i Słowacja (ok. 40 mln euro).

"EPF jest osiągnięciem w wymiarze politycznym. Przyjęliśmy wczoraj jednomyślnie decyzje o siódmej transzy, która przeznaczona będzie na refinansowanie pomocy wojskowej oraz misje szkoleniowa dla żołnierzy ukraińskich w Polsce. Od wielu miesięcy podkreślamy jednak konieczność operacjonalizacji Funduszu. Biurokracja nie działa zgodnie z oczekiwaniami, procedury są zbyt powolne, a skala zwrotów za niska" - oświadczył ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś.