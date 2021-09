Kryzys imigrancki: 313 prób nielegalnego przekroczenia granicy

W środę 29.09 na granicy Polski i Białorusi odnotowano 313 prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano 5 nielegalnych imigrantów – poinformowała w mediach społecznościowych Straż Graniczna.

Straż Graniczna poinformowała, że w środę na granicy Polski i Białorusi odnotowano 313 prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano 5 nielegalnych imigrantów. „Zatrzymano 5 nielegalnych imigrantów:4 ob. Iraku i ob. Jemenu, pozostałym próbom strażnicy graniczni zapobiegli. Za pomocnictwo zatrzymano 2 cudzoziemców: ob. Bułgarii i ob. Syrii z niemiecką kartą pobytu” – czytamy.

Wed 29.09 on🇵🇱🇧🇾border 313 attempts of illegal border crossing were recorded. 5 illegal migrants were detained: 4 citizens of Iraq and 1 Yemen, other attempts were prevented by Border Guard. 2 foreigners were detained for providing help: BGR and SYR with German residence card. pic.twitter.com/Qkpw9XQnV9

