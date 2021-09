USA: w 2020 roku liczba morderstw wzrosła o blisko 30 proc.

W 2020 roku liczba morderstw popełnionych w USA wzrosła o prawie 30 procent, a brutalnych przestępstw o 5,6 proc., w porównaniu z 2019 rokiem – wynika z raportu FBI.

Według opublikowanego w poniedziałek dorocznego raportu amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI), w 2020 roku liczba morderstw popełnionych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 29,4 proc., w porównaniu z poprzednim rokiem. Gazety „The New York Times” i „Washington Post” podają, że to największy zarejestrowany wzrost od lat 60. XX wieku, gdy zaczęto prowadzić te statystyki.

76 proc. zabójstw popełniono w rezultacie zastosowania przemocy z użyciem broni, w 2019 roku było to 73 proc. Przykładowo, w Houston w Teksasie w ciągu roku odnotowano wzrost zabójstw z użyciem broni palnej aż o 55 procent (343 przypadki).

Ponadto, ogólnie liczba brutalnych przestępstw w USA zwiększyła się po raz pierwszy od czterech lat. Odnotowano blisko 1,3 mln przypadków, czyli o 5,6 proc. więcej niż w 2019 roku. Jednocześnie, spadła liczba przestępstw przeciwko mieniu, o 7,8 proc., do poziomu niespełna 6,5 mln przypadków. Według FBI, to już 18. rok z rzędu, kiedy te konkretne statystyki spadają. Ogółem, spadły statystyki dotyczące rabunków i gwałtów.

Jak piszą amerykańskie media, zdaniem ekspertów wzrost liczby zabójstw jest po części związany z trudnościami wynikającymi z pandemii COViD-19. Według liberalnego dziennika „Washington Post”, eksperci wiążą rekordowy wzrost liczby zabójstw ze zmianami społecznymi spowodowanymi pandemią, a także zmianami w sposobie działań policji w obliczu protestów po śmierci George’a Floyda oraz tym, że w USA sprzedaje się coraz więcej broni.

Agencja Reuters zwraca uwagę, że nowy prezydent USA, Joe Biden, koncentruje się na przemocy z użyciem broni w ramach swojej polityki wymierzonej w przestępczość. Zapowiadał już wielkie zmiany w prawie dotyczącym dostępu do broni. W czerwcu br. Biden ujawnił środki mające na celu powstrzymanie napływu broni palnej używanej do przestępstw, opierając się na dekretach wykonawczych podpisanych w kwietniu, które obejmują naciski Departamentu Sprawiedliwości na lepszą kontrolę tzw. „pistoletów-duchów” (ang. ghost guns), czyli samodzielnie składanej broni. Prezydent chce też doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności nieuczciwych handlarzy bronią, za naruszanie prawa federalnego.

Reuters / Kresy.pl