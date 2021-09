Francja: masowe protesty przeciwko certyfikatom sanitarnym

Protesty przeciwko certyfikatom sanitarnym i obowiązkowym szczepieniom trwają we Francji już 11 tygodni. Tym razem na ulice wyszło ogółem 60-80 tysięcy osób.

Jak informowaliśmy, we Francji wprowadzono 9 sierpnia rozszerzony tzw, paszport sanitarny. Dokument jest wymagany w miejscach publicznych, m.in. w kawiarniach i restauracjach, dużych centrach handlowych, środkach dalekobieżnego transportu, a także w placówkach opieki medycznej.

Aby usiąść przy stoliku w barze czy restauracji, zarówno w pomieszczeniu, jak i na tarasie, osoby pełnoletnie muszą posiadać certyfikat szczepień przeciwko Covid-19 lub negatywny wynik testu PCR, antygenowego lub autotestu wykonanego przez laboratorium lub farmaceutę i ważnego 72 godziny. Zaświadczenia o przebytej infekcji koronawirusem do 6 miesięcy od zakażenia także są akceptowane.

Certyfikat sanitarny należy okazać także w centrach handlowych o powierzchni ponad 20 tys. metrów kwadratowych. Dokument jest wymagany także w dalekobieżnych pociągach, autobusach oraz samolotach. Paszport sanitarny jest wymagany w domach spokojnej starości, placówkach medyczno-socjalnych oraz szpitalach. Ponadto obowiązkowi szczepienia podlegają strażacy, ratownicy pogotowia oraz pracownicy personelu medycznego w szpitalach, przychodniach i domach spokojnej starości, a także pracownicy sektora publicznego. Od 30 września certyfikaty będą obowiązkowe również dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat.

Protesty odbyły się w 185 miejscowościach w całej Francji. W samym Paryżu zorganizowano cztery manifestacji, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób, w tym wielu przedstawicieli ruchu „żółtych kamizelek”. W Montpellier manifestowało 2 tys. osób, w Strasburgu, Lyonie, Nantes i Metz po około 1000, w Lille – 900.

🛑👉🏽- Bravo à Bordeaux !! Toujours et encore là @EmmanuelMacron tu pourras toujours espérer que le peuple français baisse les bras mais JAMAIS, nous le ferons !! Par contre, on va t’emmener devant les tribunaux !! #Manifs25septembre #NousSavons #NousSommesDesMillions pic.twitter.com/70wtHbpsUv — BLF.TV (@blf_tv) September 25, 2021

FRANCE – Today’s mass protest in Paris for the 11th week in a row against the health passport of the Macron regime. Subscribe to @WW3INFO ⚡⚔⚡ pic.twitter.com/p7Xxn07FVw — linz (@supergranlinz) September 25, 2021

Liczebność manifestacji jednak maleje. Według lokalnej policji w sobotę w Marsylii manifestowało ok. 800 ludzi. Tydzień temu było ich ok. 1,5 tys. , a w sierpniu do 6 tys. W Bordeaux zebrało się ponad 1000 osób, gdy na początku września demonstrowało ich blisko 3 tys. Ogółem na ulice wyszło do 80 tys. ludzi. Na początku września było to 140 tys. protestujących.

Paszporty sanitarne mają obowiązywać do 15 listopada, ale okres ten może zostać rozszerzony w zależności od sytuacji pandemicznej.

64 proc. Francuzów aprobuje „paszport covidowy” w barach i restauracjach, natomiast 77 proc. w środkach transportu na długich trasach – wynika z opublikowanego 22 sierpnia sondażu instytutu Elabe dla stacji BFMTV. 72 proc. ankietowanych popiera „paszport sanitarny” jako przepustkę do miejsc rozrywki i kultury.

Najbardziej przychylne „paszportom sanitarnym” są najstarsze osoby; od 81 do 90 proc. poparcia w grupie powyżej 65. roku życia – wynika z sondażu Elabe. Osoby młode są mniej mniej entuzjastycznie nastawione. W grupie poniżej 35. roku życia odsetek poparcia waha się między 42 proc. a 53 proc.

Według badania 31 proc. Francuzów twierdzi, że zrezygnowało z wyjazdu lub z wyjścia z domu z uwagi na obowiązek przedstawiania paszportów sanitarnych. Odsetek ten wzrasta do 53 proc. wśród osób poniżej 25. roku życia.

23 proc. ankietowanych przyznaje, że zrezygnowało z widywania się z ukochaną osobą, ponieważ nie otrzymała szczepionki ani nie uzyskała negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Ten sam odsetek twierdzi, że pokłócił się już o szczepionkę z przyjacielem lub członkiem rodziny.

Sondaż przeprowadzono 19-20 lipca na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych osób.

Według autorów badania demonstracjom przeciwko „paszportom sanitarnym” sprzeciwia się 54 proc. Francuzów, natomiast 34 proc. popiera ruch protestu.

Kresy.pl / wydarzenia.interia.pl