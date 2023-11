Francja dostarczyła Armenii wozy opancerzone. Azerbejdżan protestuje [+FOTO]

Według medialnych doniesień Armenia odebrała pierwszą partię pojazdów opancerzonych Bastion od francuskiej firmy zbrojeniowej Arquus.

Warto zaznaczyć, że otrzymane przez Armenię pojazdy opancerzone Bastion to te same pojazdy, które Arquus zobowiązał się dostarczyć Ukrainie w 2022 roku ze swojego stanu wynoszącego 24 sztuki.

O transferze tych pojazdów na Ukrainę pierwotnie informowała francuska gazeta „La Tribune” 3 października 2022 roku, stwierdzając, że francuski producent Arquus, będący częścią szwedzkiego koncernu Volvo, dostarczy Ukrainie 20 pojazdów opancerzonych Bastion.

Negocjacje w sprawie dostawy tych pojazdów opancerzonych na Ukrainę trwają już od jakiegoś czasu, o czym w kwietniu 2023 roku informowała korespondentka ds. bezpieczeństwa i obrony Elizabeth Gosselin-Malo.

„Urzędnicy firmy twierdzą, że rozmowy na ten temat toczą się już od jakiegoś czasu, ale nie zostały sfinalizowane (24 sztuki w magazynie)” – oznajmiła na X.

Had the privilege today of riding inside and seeing in action one of #France’s Bastion armored vehicles made by @Arquus_Defense that could eventually be sent to Ukraine. Company officials say talks on this have been ongoing for some time but nothing finalized (24 in stock). pic.twitter.com/pHyChgWJbH

— Elisabeth Gosselin-Malo (@elisabethmalom1) April 6, 2023