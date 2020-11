Francuskie MSZ: Francja nie uznaje Górskiego Karabachu

Francuskie MSZ odpowiedziało na rezolucję Senatu Francji wzywającą rząd do uznania państwowości Górskiego Karabachu.

W wydanym w czwartek oświadczeniu francuski resort dyplomacji wskazał na oficjalne stanowisko rządu Francji przedstawione podczas debaty przed senackim głosowaniem przez sekretarza stanu w MSZ Jeana-Baptiste’a Lemoyne’a. Stanowisko to brzmiało: „Francja nie uznaje samozwańczej Republiki Górskiego Karabachu”.

Francuskie MSZ uważa, że zadaniem Francji jako współprzewodniczącego Grupy Mińskiej OBWE jest praca nad wynegocjowaniem rozwiązania konfliktu o Górski Karabach, w szczególności przyszłego statusu tej enklawy. Jak wskazano, nie da się tego zrobić z wyprzedzeniem i jednostronnie. Za priorytet w tej chwili uznano zapewnienie bezpiecznego powrotu uchodźcom.

„W swoim przemówieniu do Senatu sekretarz stanu zauważył ponadto, że żadne państwo nie uznało dotychczas Górskiego Karabachu” – czytamy w oświadczeniu MSZ Francji.

Francuskie MSZ zapewniło, że jest zdeterminowane, by doprowadzić do trwałego rozwiązania konfliktu z poszanowaniem bezpieczeństwa i godności mieszkańców regionu. W ramach Grupy Mińskiej Francja będzie dążyć do posunięcia do przodu spraw, które zostały jeszcze do wynegocjowania po zawarciu rozejmu z 9 listopada – wskazano tu na wyprowadzenie z Górskiego Karabachu najemników i ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego.

W komunikacie przypomniano także o pomocy humanitarnej niesionej przez Francję na rzecz ludności dotkniętej konfliktem.

Jak pisaliśmy, w środę francuski Senat przyjął rezolucję wzywającą rząd do uznania Republiki Arcachu, czyli Górskiego Karabachu. Dokument przyjęto przy 305 głosach za i tylko jednym przeciw.

Republika Górskiego Karabachu została utworzona w wyniku zbrojnego powstania zamieszkujących region Ormian przeciw władzom Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Górski Karabach utrzymuje natomiast ścisłe związki z Armenią, która wspiera go politycznie, militarnie i ekonomicznie.

27 września br. konflikt ormiańsko-azerbejdżański o Górski Karabach eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Z pomocą Turcji Azerbejdżanie zajęli całą strefę buforową na południu i z tego kierunku wdarli się do właściwego Górskiego Karabachu. Pod wpływem ponoszonych porażek premier Armenii zgodził się w porozumieniu z Azerbejdżanem i Rosją, na pozostawienie pod kontrolą Azerbejdżanu obszarów zajętych przez jego siły w czasie ostatniej ofensywy, wycofanie oddziałów ormiańskich z reszty Górskiego Karabachu i oddanie kontroli nad nią rosyjskim siłom pokojowym. Armenia ma też zagwarantować możliwości komunikacji transportowej przez swoje terytorium między głównym terytorium Azerbejdżanu a jego enklawą – Nachiczewańską Republiką Autonomiczną. Kontrolę nad nim mają przejąć rosyjscy pogranicznicy.

Kresy.pl / diplomatie.gouv.fr