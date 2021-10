W „wielką podmianę” ludności kraju wierzy 61 proc. Francuzów

Według sondażu Harris Interactive około sześciu na dziesięciu Francuzów wierzy w teorię „wielkiej podmiany”, wedle której elity dążą do stopniowego zastępowania europejskiej rdzennej ludności przez ludy obce, głównie poprzez masową imigrację.

Termin „wielkiej podmiany” spopularyzowany został przez francuskiego autora Renauda Camusa w jego książce z 2011 roku pt. „Le Grand Remplacement”. Wedle Camusa rozrost szczególnie muzułmańskiej populacji we Francji związany jest z celową polityką prowadzoną przez liberalne elity. Jego zdaniem niemożliwe jest współistnienie narodu francuskiego z tak zwanymi narodami „nieeuropejskimi” bez utraty swojej tożsamości. Proces rozrostu obcych populacji opisywany jest jako „ludobójstwo przez substytucję”.

Tezę tę w szczególności popiera jeden z najważniejszych kandydatów na prezydenta Francji Éric Zemmour, który wprowadził je w ostatnich tygodniach do publicznej debaty.

Opublikowany w czwartek sondaż Harris Interactive for Challenges miał na celu nie weryfikację tej tezy, ale ustalenie, jaki procent populacji w nią wierzy. Na pytanie „Niektórzy mówią o wielkiej podmianie – tzn. europejskie, białe i chrześcijańskie populacje są zagrożone wyginięciem w następstwie muzułmańskiej imigracji z Maghrebu i czarnej Afryki. Czy uważasz, że takie zjawisko wystąpi we Francji?” 61% Francuzów odpowiada pozytywnie.

Wedle 27% „wielka podmiana” nastąpi we Francji na pewno; 34% – prawdopodobnie tak; 22% – prawdopodobnie nie; 17% – na pewno nie. W odpowiedziach nie występowały istotne różnice statystyczne między płciami, poszczególnymi grupami wiekowymi i zawodowymi.

Z twierdzeniem o „wielkiej podmianie” zgadza się 92% sympatyków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, 77% sympatyków Republikanów (postgaullistowska centroprawica), 52% sympatyków LREM – ugrupowania Emmanuela Macrona, po 44% sympatyków Jean-Luc Mélenchona i Socjalistów, 30% Zielonych.

Baromètre #Présidentielle2022 Harris Interactive @Challenges – 2 Français sur 3 inquiets quant à l’idée d’un « grand remplacement » pic.twitter.com/LTxXgQ5X0X — Harris Interactive (@harrisint_fr) October 20, 2021

Krajowy urząd statystyczny INSEE w raporcie z 2019 roku zatytułowanym „Francja, portret społeczny” przedstawił dane, wedle których we Francji (poza Majottą) w 2018 roku żyło 6,4 mln imigrantów – ok. 10% populacji. Przy czym INSEE definiuje imigrantów jako „osoby urodzone za granicą i mieszkające we Francji”. Definicja ta obejmuje osoby, które od momentu przybycia nabyły obywatelstwo francuskie i odwrotnie, wyklucza Francuzów z urodzenia urodzonych za granicą i mieszkających we Francji oraz obcokrajowców urodzonych we Francji.

Wśród tej populacji imigrantów jedna trzecia pochodzi z Europy, stanowili oni dwie trzecie imigracji w 1975 r. Prawie połowa imigrantów, nieco ponad 2,9 miliona ludzi, urodziła się w kraju na kontynencie afrykańskim.

Należy zaznaczyć, że Francja jest starym krajem imigracyjnym, z dużą liczbą np. dzieci imigrantów. Jeśli więc dodamy odsetek mieszkańców imigrantów do dzieci imigrantów według OECD, to w 2017 r. imigranci reprezentowali 27% populacji Francji.

O ile udział imigrantów w populacji francuskiej pod koniec XX wieku we Francji pozostawał względnie stabilny (7,4% ludności w 1975 r. wobec 7,3% w 1999 r.), to od 2000 r. zaczął konsekwentnie rosnąć.

Wedle najnowszych sondażu przed wyborami prezydenckimi (odbędą się w kwietniu 2022 r.) największym poparciem cieszy się wciąż Emmanuel Macron (23-25%, lekki spadek poparcia) przed Ericiem Zemmourem (17-18%, stabilne poparcie) i Marine Le Pen (16%, lekko w górę).

Xavier Bertrand zebrałby 14% głosów (bez zmian), Valérie Pécresse 10% (-1%) i Michel Barnier 8% (+1%).

W przypadku pojedynku między prezydentem republiki a Erikiem Zemmourem, Emmanuel Macron wygrałby z 57% głosów wobec 43% dla Zemmoura,.

W przypadku pojedynku Macron-Le Pen ten pierwszy wygrałby stosunkiem głosów 54% do 46%.

Gdyby Xavier Bertrand zakwalifikował się do drugiej tury, również przegrałby z Macronem (53% wobec 47%), podobnie Valérie Pécresse (57% wobec 43%).

Kresy.pl / challenges.fr / cnews.fe / harris-interactive.fr