Richelieu więził Jana Kazimierza przez 21 miesięcy. 10 maja 1638 Waza został aresztowany we Francji

Wybrany właśnie 267. papież, kardynał Robert Francis Prevost ze Stanów Zjednoczonych, przybrał imię Leona XIV. Wybór ten nie jest przypadkowy – to świadome nawiązanie do bogatego dziedzictwa jego poprzedników noszących to imię.

Już pierwszy papież Leon zyskał przydomek „Wielki” i został ogłoszony świętym oraz doktorem Kościoła. Prowadził Kościół w latach 440–461, w czasach upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Musiał mierzyć się nie tylko z herezjami, lecz także z realnym zagrożeniem ze strony ludów barbarzyńskich. Gdy w 452 roku Hunowie zbliżali się do Rzymu, Leon spotkał się z ich wodzem Atyllą i – jak głosi tradycja – skłonił go do odwrotu, co uznano za cud. Papież brał również udział w Soborze Chalcedońskim, który potwierdził dogmat o dwóch naturach Chrystusa – boskiej i ludzkiej. Zachowało się około 100 jego kazań i 150 listów.