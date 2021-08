Prezydent Andrzej Duda przeciwnikiem przymusowych szczepień

Przygotowanie systemu oświaty do powrotu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 w związku z nadejściem kolejnej fali zachorowań na Covid-19 – to temat Rady Gabinetowej, której posiedzenie odbyło się w poniedziałek Pałacu Prezydenckim.

Po zakończeniu poniedziałkowego spotkania Prezydent podkreślał, że rok szkolny rozpoczyna się normalnie. „Nie zakłada się absolutnie żadnego lockdownu, żadnej nauki w jakieś specjalnych systemach hybrydowych czy innych” – mówił Andrzej Duda. „Oczywiście” – zaznaczył – „szkoły zostały dodatkowo wyposażone w infrastrukturę zabezpieczającą”.

Prezydent podkreślił, że realizowany jest Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 i prawie 19 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych. „Mamy nadzieję, że zaszczepi się jeszcze większa liczba osób, zachęcamy do tego” przekonywał. „Ale” – jak zaznaczył – „nie są planowane obowiązkowe szczepienia”.

„Przede wszystkim rodzice boją się, że wszystkie dzieci będą musiały być obowiązkowo szczepione. Chcę Panu Premierowi i Państwu powiedzieć jedno: jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia, przeciwnikiem. Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne. Uważam, że jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam. Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniu – każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście. Natomiast jest obowiązkiem ze strony polskiego państwa każdemu zapewnić możliwość zaszczepienia się. Musimy więc mieć taką sytuację, że jest szczepionka dla każdego obywatela. To jest nasz obowiązek jako władz państwowych: stworzyć każdemu tę możliwość zaszczepienia się. Natomiast nie przymuszać; w tym zakresie każdy powinien mieć możliwość wolnego wyboru. Oczywiście zachęcać, można wdrażać różnego rodzaju edukacyjne, także i w szkołach. Uważam, że powinno się na ten temat w szkołach rozmawiać z rodzicami. Natomiast bez stosowania w tym zakresie rozwiązań o charakterze przymusowym, bo uważam, że jest to przekroczenie granicy, na które nie możemy sobie pozwolić z wielu względów, ale między innymi dlatego, że znamy też nasz narodowy charakter i wiemy, jak bardzo jesteśmy przekorni. Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani, to będziemy mieli naprawdę niedobrą sytuację społeczną, która znacząco pogorszy nastroje. Dlatego jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań” – mówił prezydent Duda.

Andrzej Duda poinformował, że w pierwszym tygodniu roku szkolnego będzie prowadzona akcja informacyjna, w drugim tygodniu rodzice będą mogli złożyć deklarację o zgodzie na zaszczepienie dziecka, a same szczepienia będą prowadzone od trzeciego tygodnia w zależności od liczby zainteresowanych – w szkołach lub wskazanych ośrodkach.

