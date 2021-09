Premier Izraela o programie nuklearnym Iranu: Przekroczono „wszystkie czerwone linie”

Premier Izraela Naftali Bennett powiedział w poniedziałek, że Iran przekroczył „wszystkie czerwone linie” w swoim programie nuklearnym. Zadeklarował, że Izrael nie pozwoli Teheranowi na zakup broni jądrowej.

W czasie swojego przemówienia do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Bennett powiedział, że Iran dąży do zdominowania Bliskiego Wschodu pod „nuklearnym parasolem” – podaje agencja Reuters. Wezwał do bardziej skoordynowanych międzynarodowych wysiłków na rzecz powstrzymania działań nuklearnych Iranu.

Zadeklarował także możliwość samodzielnego działania Izraela przeciwko Iranowi.

„Program nuklearny Iranu osiągnął moment przełomowy, podobnie jak nasza tolerancja. Słowa nie powstrzymują pracy wirówek” – powiedział premier Izraela. „Izrael nie pozwoli Iranowi na zdobycie broni jądrowej” – dodał.

W niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran nie spełnia niektórych warunków zawartej dwa tygodnie temu umowy, ponieważ nie pozwala inspektorom z MAEA konserwować kamer monitorujących w jednym z zakładów, w którym wytwarzane są części do wirówek wzbogacających uran.

Przedstawiciele irańskiej dyplomacji deklarowali w ubiegłym tygodniu, że Teheran chce w ciągu najbliższych tygodni wznowić rozmowy w kwestii powrotu do umowy nuklearnej ze światowymi mocarstwami z 2015 roku.

Przypomnijmy, że w kwietniu bieżącego roku w trakcie amerykańsko-irańskich rozmów w Wiedniu Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi propozycję w kwestii odnowienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku.

Porozumienie przewidywało znaczne ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń wynikających z umowy.

W marcu bieżącego roku irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała, że Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co ma być wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku.

W pierwszej połowie marca bieżącego roku agencja Reuters dotarła do raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), który wskazuje, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4.

