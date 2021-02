MSZ Iranu: Możemy odchodzić dalej od zapisów porozumienia nuklearnego

Jeśli inne strony porozumienia nuklearnego z 2015 roku nie będą wypełniać swoich zobowiązań, to Iran będzie dalej ograniczał swoje obowiązki, które wynikają z umowy – oświadczył w poniedziałek rzecznik MSZ Iranu Said Chatibzadeh cytowany przez agencję „Reuters”.

Nie mamy innej możliwości jak stosować się do zapisów prawa. Nie oznacza to całkowitego zakończenia wszystkich inspekcji MAEA – Chatibzadeh odniósł się do regulacji prawnych, których zobowiązują rząd do ograniczenia uprawnień kontrolnych Agencji w Iranie.

„Iran nie dążył i nie będzie dążył do rozwoju broni atomowej” – dodał rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych.

Władze Irany cofną szerokie uprawnienia kontrolne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), które wynikają z porozumienia nuklearnego. Ograniczą także możliwości inspekcji MAEA tylko do niektórych obiektów.

Szef irańskiego wywiadu powiedział publicznie w ubiegłym tygodniu, że nieustanna presja Zachodu może zmusić Iran do zwrócenia się w stronę broni jądrowej.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie stycznia prezydent Iranu, Hasan Rouhani, skrytykował kończącego swoją kadencję prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywając zarazem jego następcę, Joe Bidena, do powrotu do porozumienia nuklearnego JCPOA. „Dziś piłka jest po stronie Waszyngtonu, jeśli oni będą honorować swoje zobowiązania, to my również będziemy”.

W ubiegłą sobotę minister spraw zagranicznych Iranu wezwał USA do szybkiego działania w celu powrotu do porozumienia nuklearnego, wskazując, że ustawa przyjęta przez irański parlament zmusza rząd do zaostrzenia stanowiska nuklearnego, jeśli sankcje USA nie zostaną złagodzone do 21 lutego.

Prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że amerykańskie sankcje nałożone na Iran nie zostaną zniesione, dopóki Teheran nie zaprzestanie wzbogacania uranu. Słowa padły podczas wywiadu dla telewizji CBS News, którego fragment został wyemitowany w ubiegłą niedzielę.

Umowa dotycząca irańskiego programu jądrowego (JCPOA) pozwalała Iranowi wzbogacać uran do niskiego poziomu. Jednak po wyjściu przez USA z tego porozumienia strona irańska oświadczyła, że kraj będzie wzbogacał uran do 20 proc. – ponad 5-krotnie przekraczając poziom, który został ustalony w umowie.

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską w 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia, USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku.

reuters.com / Kresy.pl