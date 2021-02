Biden: Sankcje zostaną zniesione dopiero po zaprzestaniu przez Iran wzbogacania uran

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że amerykańskie sankcje nałożone na Iran nie zostaną zniesione, dopóki Teheran nie zaprzestanie wzbogacania uranu. Słowa padły podczas wywiadu dla telewizji CBS News, którego fragment został wyemitowany w niedzielę.

Biden został zapytany, czy administracja USA zniesie sankcje, by skłonić władze Iranu do powrotu do negocjacji. Przywódca USA odpowiedział przecząco. Prowadząca wywiad dziennikarka Norah O’Donnell zapytała następnie, czy to oznacza, że Iran musi najpierw zaprzestać wzbogacania uranu. Prezydent pokiwał twierdząco głową – podaje portal CBS News.

Umowa dotycząca irańskiego programu jądrowego (JCPOA) pozwalała Iranowi wzbogacać uran do niskiego poziomu. Jednak po wyjściu przez USA z tego porozumienia strona irańska oświadczyła, że kraj będzie wzbogacał uran do 20 proc. – ponad 5-krotnie przekraczając poziom, który został ustalony w umowie.

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył w niedzielę, że Teheran nie będzie stosował się do zapisów porozumienia, dopóki Waszyngton nie zniesie sankcji, które zostały nałożone w 2018 roku w okresie prezydentury Donalda Trumpa. Obecny sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził z kolei, że to Iran musi wykonać pierwszy krok, po czym USA wrócą do układu z 2015 roku – przypomina PAP.

Przypomnijmy, że na początku lutego przedstawiciel irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że jego państwo nie zamierza rozmawiać o swoim programie atomowym z Amerykanami.

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską w 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia, USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku.

cbsnews.com / pap / Kresy.pl