Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #15)

Możliwe zaostrzenie obostrzeń w Polsce; Serbowie rozpoczęli produkcję Sputnika V w swoim kraju; problemy z dostawami chińskich szczepionek na Ukrainę; Kubańczycy zaszczepią się swoją własną szczepionką; preparat AstraZeneca spowodował skutki uboczne wśród personelu medycznego we Francji; lekarze sceptyczni wobec obostrzeń i szczepień wzywani są do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w celu złożenia wyjaśnień; Żydzi potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki Pfizera; dziennikarze odkryli zorganizowaną grupę krytykującą w międzynarodowych mediach szwedzki model walki z koronawirusem; Czesi znieśli wszelkie obostrzenia; uniwersalna szczepionka na koronawirusa możliwa za rok.

Pandemia koronawirusa

„Na pewno jak przekroczymy 10 tys. zakażeń dziennie, to będę rekomendował wprowadzenie ograniczeń” – oświadczył w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” (DGP) minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia został zapytany „skąd taka duża liczba zgonów w porównaniu z niezłymi statystykami zachorowań”. „Z pewnością jest to anomalia” – odpowiedział. Zaznaczył, że osoby zmarłe posiadają w większości przypadków choroby współistniejące lub są ludźmi w podeszłym wieku.

Zdaniem szefowej litewskiego rządu, Ingrid Šimonytė, nie ma nawet potrzeby rozważania zakupu rosyjskiej szczepionki „Sputnik V”. Uważa, że to „kolejna gra geopolityczna” Moskwy. wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba nazwał rosyjską szczepionkę „hybrydową bronią przeciwko Ukrainie”. Tymczasem władze Serbii porozumiały się z Rosjanami w sprawie produkcji rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi na terytorium tego państwa. W piątek na Węgrzech rozpoczęły się szczepienia Sputnikiem V. Viktor Orban zapowiedział, że jeśli Węgry zaczną podawać obywatelom także chińską szczepionką na koronawirusa, zdołają zaszczepić do Wielkanocy wszystkich, którzy do tej pory zgłosili się do szczepienia.

W liście datowanym na 3 lutego br. importer szczepionki, ukraińska firma Lekhim, zwróciła się do ukraińskich władz o pozwolenie na opóźnienie pierwszych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 do kwietnia br. Lekhim w swoim liście wspomniał o opóźnieniach w uzyskaniu licencji eksportowej od chińskiego rządu i późnym przyjęciu przez ukraiński parlament specjalnej ustawy o rejestracji szczepionek. Umowa Lekhim z rządem Ukrainy przewidywała, że ​​szczepionka musi być skuteczna w co najmniej 70%. W przeciwnym wypadku ukraińskie władze zapowiadały rezygnację ze szczepionki. Importer poprosił w swoim liście, by w nowym brzmieniu umowy przy obliczaniu skuteczności preparatu uwzględniać pacjentów, u których wystąpiły łagodne objawy choroby.

Wskaźniki skuteczności szczepionki Sinovac różniły się w testach w kilku krajach. W badaniach na większą skalę w Brazylii stwierdzono, że jest ona skuteczna w 50,65%. W mniejszym badaniu w Turcji było to 91,25%.

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) bada zakup szczepionek na koronawirusa pod kątem możliwej korupcji. 30 grudnia 2020 roku ministerstwo zdrowia Ukrainy podpisało umowę na jak najszybszą dostawę na Ukrainę szczepionki na koronawirusa wyprodukowanej przez Sinovac Biotech w ilości 1,9 mln dawek w cenie 504 hrywny (ok. 65 złotych) za dawkę. 3 lutego rada społecznej kontroli przy NABU poinformowała na swojej stronie internetowej o wszczęciu dochodzenia w sprawie umowy z Lekhimem. Według podanej informacji minister Stepanow „ręcznie” miał wstrzymać będące na etapie finalnym negocjacje pomiędzy ukraińskim państwowym przedsiębiorstwem zajmującym się zakupem leków a jednym z producentów szczepionek, dotyczące zakupu szczepionki na koronawirusa za około 3 dolary, i nakazać rozpoczęcie rozmów w prawie zakupu chińskiej szczepionki Sinovac.

Ukraina otrzyma 50 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zakup szczepionek i sprzętu chłodniczego dla sieci punktów szczepień. Fundusze zostaną wydzielone z już istniejącego projektu „Program rozwoju infrastruktury komunalnej Ukrainy”. Jest to umowa zawarta w 2015 roku przewidująca udzielenie Ukrainie przez EBI kredytu ramowego w wysokości 400 mln euro.

Szczepienia są dla Ukraińców istotne, bo, jak wyraził przekonanie prezydent Wołodymyr Zełenski, swobodne podróżowanie Ukraińców po Unii Europejskiej będzie możliwe jedynie pod warunkiem przyjęcia szczepionki na koronawirusa.

Kubańczycy ogłosili, że są w stanie przed końcem roku zaszczepić całą populację swojej wyspy własną szczepionką przeciwko kornawirusowi. Vicente Verez prezes Instytutu Szczepionek Finlaya, którego naukowcy opracowali preparat, ogłosił przystąpienie do produkcji pierwszej partii 150 tys. dawek szczepionki Soberana 02. „Ze względu na zachęcające wyniki [testów] szczepionki rozpoczęliśmy produkcję na dużą skalę, aby w marcu rozpocząć trzecią fazę badań klinicznych” – powiedział Verez, którego zacytował portal telewizji TeleSUR.

U 149 pielęgniarek we Francji wystąpiły grypopodobne objawy po podaniu szczepionki AstraZeneca przeciwko COVID-19 – poinformowała Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych (ANSM). Kilka szpitali podjęło decyzję o wstrzymaniu szczepień tym preparatem. Preparatem AstraZeneca szpitale szczepiły jeden oddział na dzień. W efekcie ok. 15% zaszczepionego personelu nie było w stanie przyjść do pracy. Wiele placówek zawiesiło szczepienia AstraZeneca w celu reorganizacji – poinformował szef związku zawodowego pielęgniarek.

Instytut Ordo Iuris poinformował, że jego prawnicy w ostatnim czasie otrzymali zgłoszenia od lekarzy, którzy podpisali „List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów” oraz „Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2”. Medyków wzywa się do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w celu złożenia wyjaśnień. Wpierwszym liście 177 medyków wyraża wątpliwości co do zastosowanych przez rząd obostrzeń w walce z koronawirusem. Drugi list dotyczy szczepień przeciwko COVID-19. Jego sygnatariusze wskazują, że nie są one całkowicie bezpieczne.

Instytut badawczy izraelskiej firmy Clalit zajmującej się świadczeniem usług medycznych opublikował w niedzielę dane świadczące o tym, że w grupie osób, które otrzymały szczepionkę Pfizera, liczba przypadków COVID-19 była o 94% niższa, niż w analogicznej grupie osób niezaszczepionych.

Dziennikarze uzyskali dostęp do tajnej grupy na Facebooku zrzeszającej krytyków szwedzkiego, liberalnego modelu walki z koronawirusem. Grupa służy koordynacji działań w temacie krytyki działań szwedzkiego rządu ws. pandemii koronawirusa. Obok komentarzy czy wpisów na Twittera jej członkowie pisali także dla szwedzkich i międzynarodowych mediów – ich teksty opublikowały m.in. Time, Science czy Washington Post. Według oficjalnych danych w 2020 roku w Szwecji zmarło 97 941 osób. W roku 2019 było to 88 766, a w 2018 roku 92 185. Przypomnijmy, że według danych w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego w ubiegłym roku w Polsce zmarło 486 tys. osób, o 82 tys. więcej (+ 20%) niż wyniosła średnia liczba zgonów w latach 2016-2019. Co trzeci „nadmiarowy” zgon był związany z zarażeniem koronawirusem.

W porównaniu do 2019 roku umieralność w Rosji w ubiegłym roku wzrosła o 17,9% – podała w poniedziałek wicepremier Rosji Tatiana Golikowa powołując się na wstępne dane rosyjskiego urzędu statystycznego (Rosstatu). W ubiegłym roku zmarło 2 124 479 Rosjan. W tej liczbie znalazło się 162 tys. osób zarażonych koronawirusem. W przypadku 86,5 tys. z nich COVID-19 uznano za główną przyczynę śmierci.

Zdaniem naukowców uniwersalna szczepionka, która może być skuteczna przeciwko wszystkim wariantom Covid-19, mogłaby zostać opracowana w ciągu roku. Obecnie stosowane szczepionki, w tym firm Pfizer/BioNTech i AstraZeneca, celują w białko kolca wirusa, ale ich skuteczność może spadać pod wpływem dalszych mutacji tego elementu wirusa. Już teraz AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki stwierdziły, że ich szczepionka zapewnia jedynie ograniczoną ochronę przed chorobą wywoływaną przez południowoafrykańską odmianę Covid-19.

Nowe uniwersalne szczepionki mają być ukierunkowane na białka znajdujące się w rdzeniu wirusa, które są znacznie mniej podatne na mutacje, co oznacza, że takie preparaty będą chronić przed wszystkimi obecnymi wariantami i teoretycznie będą miały większą trwałość.

Słowacja przywraca kontrole na swoich granicach i wprowadza obowiązek kwarantanny po przyjeździe do kraju. Swoje granice zamykają też Niemcy, w obawie przed przeniesieniem wirusa z Czech lub Austrii. Z kolei Czesi znoszą wszystkie obostrzenia. Nie wynika to jednak ze zmiany polityki władz, lecz z faktu, że obecny rząd mniejszościowy nie zebrał większości koniecznej do przedłużenia stanu nadzwyczajnego.

Także inne europejskie kraje ograniczają możliwość podróżowania – Francja zamknęła granice dla przybywających spoza UE, Belgia zakazała do końca marca podróży turystycznych, a Wielka Brytania wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla obywateli wracających z najbardziej niebezpiecznych epidemiologicznie regionów. Granice zamknęły także m.in. Holandia, Grecja, Włochy, Chorwacja i Portugalia.

