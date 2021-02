Premier Litwy wyklucza możliwość używania rosyjskiej szczepionki. „Kolejna gra geopolityczna”

Zdaniem szefowej litewskiego rządu, Ingrid Šimonytė, nie ma nawet potrzeby rozważania zakupu rosyjskiej szczepionki „Sputnik V”. Uważa, że to „kolejna gra geopolityczna” Moskwy.

We wtorek premier Litwy Ingrida Šimonytė ponownie wypowiedziała się na temat możliwości zakupu rosyjskiej szczepionki na koronawirusa, „Sputnik V”. Jej zdaniem, Litwa uczestnicząc we wspólnych zakupach szczepionek poprzez Unię Europejską, zapewniła sobie potrzebną ilość dawek. Z tego względu uważa, że nie ma nawet potrzeby rozważania zakupu rosyjskiej szczepionki „Sputnik V”.

„Nasz portfel szczepionek obejmuje szereg szczepionek, które są już zarejestrowane lub są już w drodze do rejestracji. Niektóre mogą nie zostać zarejestrowane w najbliższym czasie, ale pojawią się inne i jestem pewna, że nie ma potrzeby, abyśmy rozważali tę kwestię” – powiedziała Šimonytė, w wywiadzie dla radia LRT.

Szefowa litewskiego rządu zapewnia, że decyzje jej rządu w sprawie wspólnych zamówień szczepionek zapewniają obywatelom Republiki Litewskiej szczepienia bez szczepionek, produkowanych poza Unią Europejską i w „krajach nienależących do Partnerstwa Transatlantyckiego”.

Šimonytė twierdzi, że dążenie Rosji do sprzedania Europie szczepionki „Sputnik V” to „kolejna gra polityczna” Moskwy.

„Próba zaoferowania szczepionki krajom europejskim i innym krajom, podczas gdy obywatele Rosji nie zostali jeszcze zaszczepieni, wydaje się kolejną geopolityczną grą i nie mam co do tego wątpliwości” – powiedziała. Wyraziła też ubolewanie ze względu na to, że niektóre kraje członkowskie UE starają się o zakup rosyjskich szczepionek.

Premier Litwy już wcześniej skrytykowała Rosję za używanie szczepionki Sputnik V do, jak to ujęła, „dzielenia i rządzenia”.

„Mówią, że Sputnik V jest dobry, ale Putinowi nie zależy na używaniu go jako lekarstwa dla narodu rosyjskiego – oferuje go światu jako kolejną hybrydową broń do dzielenia i rządzenia” – uznała Šimonytė. Rosyjska ambasada nazwała jej słowa „dezinformacją”. W sobotę Šimonytė powiedziała, że Litwa nie będzie korzystać z rosyjskiej szczepionki.

Przypomnijmy, że wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba nazwał rosyjską szczepionkę „hybrydową bronią przeciwko Ukrainie”.

