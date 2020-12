Szef MSZ Ukrainy: rosyjska szczepionka na COVID-19 to broń w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie

Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji, rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi to „hybrydowej broni Rosji przeciwko Ukrainie”.

W wywiadzie dla ukraińskiej gazety „Deń” minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba, wypowiedział się m.in. na temat rosyjskiej szczepionki na koronawirusa.

„Rozumiemy, że jeśli chodzi o rosyjską szczepionkę, to ona jest hybrydową bronią Rosji przeciwko Ukrainie” – powiedział Kułeba.

Zdaniem ukraińskiego ministra, sprawa szczepień „to klasyczny wymiar możliwości hybrydowych” i ma kilka wymiarów.

„Jest klasyczna droga uzyskania szczepionki czy dostępu do niej przez system COVAX. Istnieje szczególnie możliwość negocjowania bezpośrednio z określonymi dostawcami-producentami, a także hybrydowa możliwość zwracania się do krajów, które już zarezerwowały dla siebie duże zapasy szczepionki, z prośbą, żeby teraz dały nam niewielką część, licząc na to, że uzupełnią swoje zapasy. I jest jeszcze jeden hybrydowy wymiar w tej historii – to sytuacja z rosyjską szczepionką” – powiedział Kułeba. Dodał, że uważa on rosyjską szczepionkę za hybrydową broń Rosji przeciwko Ukrainie.

Wcześniej przewodniczący ukraińskiego parlamentu, Dmytro Razumkow, publicznie wyrażał wątpliwości w skuteczność rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Jak informowaliśmy, ukraiński rząd będzie płacił prywatnym firmom za przechowywanie szczepionki Pfizera. Wcześniej podawaliśmy, Ukraina zarezerwowała dotąd szczepionki dla 2,1 mln osób. Kraj otrzyma również szczepionkę na koronawirusa w ramach unijnego mechanizmu COVAX, w ilości wystarczającej dla 4 mln osób. W ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita” informowała, że „nad Dnieprem trwa desperacka walka o zachodnią szczepionkę”, a Ukrainie grozi znalezienie się na końcu kolejki krajów starających się o nią.

We wtorek szczepienia z wykorzystaniem rosyjskiej szczepionki Sputnik V rozpoczęto w Argentynie. Tysiące dawek otrzymały już Węgry. Media, w tym agencja Reuters, informowały jednak o problemach z drugą dawką dla Argentyny.

Jak podała agencja Reutera, Rosja rozpoczęła dobrowolny program szczepień przy użyciu własnej szczepionki Sputnik V na początku grudnia, zaczynając od najbardziej narażonych grup w Moskwie. W tym tygodniu ruszyły szczepienia mieszkańców Moskwy w wieku powyżej 60 lat.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić uważa, że w jego kraju możliwe jest rozpoczęcie wspólnej produkcji rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko koronawirusowi. Podobne deklaracje złożyła ostatnio Turcja.

Unian / day.kyiv.ua / Kresy.pl