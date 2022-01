Wielki protest przeciw obostrzeniom w Brukseli. Policja użyła gazu i armatek wodnych [+VIDEO]

Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w niedzielę w Brukseli przeciwko obostrzeniom związanym z epidemią COVID-19. Doszło do zamieszek; belgijska policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Jak podała agencja Associated Press, według belgijskiej policji protest w Brukseli przyciągnął około 50 tysięcy ludzi, z których część przyjechała z Francji, Niemiec i innych krajów.

Demonstracja została zorganizowana przez ogólnoeuropejską sieć Europeans United for Freedom wraz z kilkoma krajowymi oddziałami organizacji Worldwide Demonstration i ponad 600 organizacjami lokalnymi z całej Europy.

« Demonstration for democracy » in #brussels on Sunday 23rd of January , as this international protest gathers protesters from all Europe.

Not less than 460 associations organized this protest #Europe #Belgium #belgique #Bruxelles #23janvier2022 (1/2) pic.twitter.com/rBFIeDVvWa — Frontline Reporter (@FrontlineRepor1) January 23, 2022

Jak powiedział VRT Tom Meert, szef Europeans United, protest odbywał się nie tyle przeciw środkom zwalczania epidemii, ale „głównie przeciw niedemokratycznemu sposobowi ich tworzenia”. Jednak według AP demonstracja w Brukseli zgromadziła różne osoby – od takich, które negują istnienie wirusa po takie, które nie uznają go za zagrożenie, bądź sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom.

Meert wezwał do „otwartej debaty” jako „najlepszej szczepionki przeciwko społeczeństwu choremu na polaryzację”.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych do oczyszczenia parku Cinquantenaire w pobliżu instytucji UE po tym, jak grupy protestujących zaczęły rzucać przedmiotami w funkcjonariuszy i szarżować w ich kierunku.

BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ — Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) January 23, 2022

Watching the massive clashes in Brussels today, it’s hard not to think that the Visegrad countries have been spared the unrest that has swept many parts of Western Europe over the last 2 years. pic.twitter.com/ixP6urNyFz — Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) January 23, 2022

🇧🇪Brussels NOW: Tensions mount as thousands rally to protest against against Covid vaccine mandate‼️ 🇧🇪Bruksela TERAZ: Napięcia rosną, gdy tysiące gromadzą się, by zaprotestować przeciwko mandatowi na szczepionki przeciwko Covid‼️ pic.twitter.com/T0lVAYTCLW — 🇵🇱 gazebooo 🇵🇱 (@luc_woc) January 23, 2022

Na filmach widać także ubranych na czarno demonstrantów atakujących budynek służb dyplomatycznych Unii Europejskiej, rzucających petardami w jego wejście i wybijających okna.

BRUXELLES – Les policiers à l’intérieur du Siège du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sont violemment pris à partis. Importantes tensions en cours. https://t.co/hgzhfku4iD pic.twitter.com/OI5VE21Cab — Clément Lanot (@ClementLanot) January 23, 2022

Jedno z nagrań pokazuje grupę niosącą flagę Antify.

🇧🇪 Heel duidelijk zichtbaar is de Antifa vlag bij de relschoppers in Brussel! Op deze extreem linkse relschoppers zit niemand te wachten!!pic.twitter.com/Rhev1EWbqm — Kees71 (@Kees71234) January 23, 2022

Policja poinformowała, że zaczęła usuwać protestujących z ulic około godziny 16:30, grożąc, że ci, którzy odmówią rozejścia się, zostaną aresztowani. Około 20:00 czasu lokalnego demonstracja i zamieszki zostały zlikwidowane.

Według policji zatrzymano 70 osób, a 3 funkcjonariuszy i 12 demonstrantów wymagało leczenia szpitalnego.

