Ukraiński rząd będzie płacił prywatnym firmom za przechowywanie szczepionki Pfizera

Główny lekarz sanitarny Ukrainy Wiktor Laszko poinformował o znalezieniu możliwości przechowywania szczepionek na koronawirusa w temperaturze -80°C.

Jak podało w poniedziałek Espreso, Laszko powiedział w telewizji „Ukraina 24”, że ukraińskie ministerstwo zdrowia nie ma możliwości przechowywania szczepionek na koronawirusa w temperaturze -80°C. Takiej temperatury wymaga szczepionka opracowana przez amerykański koncern Pfizer. Laszko zaznaczył, że możliwości takie mają firmy prywatne, które zaproponowały rządowi swoje usługi.

„W immunoprofilaktyce nigdy wcześniej nie stosowano temperatury -80°C.” – mówił Laszko dodając, że takich warunków nie mogą zapewnić magazyny w gestii ministerstwie zdrowia. Rozpoczęliśmy pracę z prywatnymi logistycznymi firmami farmaceutycznymi – i one wystąpiły do nas z ofertami handlowymi” – informował główny lekarz sanittarny Ukrainy stwierdzając, że w kraju są możliwości magazynowania, logistyki i transportu szczepionek do punktów szczepień w temperaturze -80°C.

Wiktor Laszko powiedział też, jak będzie wyglądał transport szczepionek. „Tu jest taka logika: szczepionka dociera samolotem, z samolotu przewozimy ją do magazynu w pojemniku termicznym z suchym lodem, a następnie ponownie ładujemy do lodówek, gdzie można ją przechowywać przez długi czas. Następnie obliczamy, jak i w jakiej ilości ta szczepionka powinna być dowieziona do punktu szczepienia, a w punkcie szczepienia można ją przechowywać przez 5 dni w temperaturze od + 2 do + 8°C”.

Jak podawaliśmy, Ukraina zarezerwowała dotąd szczepionki dla 2,1 mln osób. Kraj otrzyma również szczepionkę na koronawirusa w ramach unijnego mechanizmu COVAX, w ilości wystarczającej dla 4 mln osób. W ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita” informowała, że „nad Dnieprem trwa desperacka walka o zachodnią szczepionkę”, a Ukrainie grozi znalezienie się na końcu kolejki krajów po szczepionkę.

Kresy.pl / espreso.tv / zaxid.net