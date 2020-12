Kreml ogłosił, że Putin przyjmie szczepionkę Sputnik V

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzyma szczepionkę Sputnik V przeciwko koronawirusowi – powiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Deklaracja rzecznika Putina padły na antenie państwowej telewizji „Rossija 1”. Według niego Putin powiedział, że zostanie zaszczepiony, podjął już taką decyzję i czeka, „aż wszystkie formalności zostaną dopełnione”.

Wcześniej Putin informował, że nie został jeszcze zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, ponieważ stworzone szczepionki nie zostały jeszcze dopuszczone do stosowania przez osoby w jego wieku. 26 grudnia ministerstwo zdrowia Federacji Rosyjskiej zezwoliło na podawanie szczepionki Sputnik V osobom powyżej 60. roku życia.

Pieskow odniósł się też do zgłoszenia się przez córkę Putina na ochotnika do szczepienia. Według niego ta decyzja świadczy o „stopniu zaufania do naszej szczepionki i jej niezawodności”.

Przyjęcia rosyjskiej szczepionki odmówił natomiast ambasador USA w Moskwie John Sullivan. „Ambasador Sullivan dziękuje MSZ Rosji za ofertę szczepionki, jednak nie chciałby przyjmować dawki Sputnik V przeznaczonej dla obywatela Rosji. Jesteśmy wdzięczni, że dwie amerykańskie szczepionki są teraz zatwierdzone i już pomagają ludziom walczyć z COVID-19 w UE, Wielkiej Brytanii, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych” – napisała w niedzielę na Twitterze rzeczniczka ambasady USA Rebecca Ross dodając, że najlepszym prezentem dla USA byłoby uwolnienie przez Rosję dwóch amerykańskich obywateli – Paula Whelana i Trevora Reeda.

However, as @mfa_russia is listening to our holiday wishes, and purports to have a link to Ded Moroz, the best gift would be the immediate release of wrongfully detained US citizens #PaulWhelan and #TrevorReed.

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) December 27, 2020