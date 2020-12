Putin dał sygnał do masowych szczepień

Prezydent Rosji Władimir Putin uznał, że masowe szczepienie Rosjan przeciwko koronawirusowi powinno zacząć się już w przyszłym tygodniu.

Swoją decyzję Putin ogłosił w czasie środowej wideokonferencji poświęconej organizacji centrów medycznych Ministerstwa Obrony. Jak podała agencja informacyjna Interfax Putin uznał, że możliwość produkcyjne szczepionki Sputnik V pozwalają na rozpoczęcie masowych szczepień.

Według Putina w najbliższych dniach będzie gotowych 2 mln dawek nowej szczepionki co pozwala, w opinii prezydenta Rosji, na rozpoczęcie akcji. Zwracając się do swoich urzędników Putin poprosił ich aby akcja szczepienia rozpoczęła się przed końcem przyszłego tygodnia. Wicepremier Tatiana Golikowa odpowiedzialna za walkę z pandemią SARS CoV-2 stwierdziła, że sprawdzono już możliwość służb w tym względzie i szykowany jest raport na ten temat.

„Mamy możliwość rozpocząć szczepienia na dużą skalę już w grudniu. Teraz oceniamy pierwsze priorytetowe grupy ludności” – powiedziała Golikowa, która wymieniła wśród tych „priorytetowych grup” lekarzy i nauczycieli. Golikowa podkreśliła, że szczepienie będzie darmowe i dobrowolne.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

11 sierpnia Rosja zarejestrowała pierwszą na świecie szczepionkę przeciwko nowemu koronawirusowi. Szczepionka, nazwana Sputnik V, została opracowana przez Narodowe Centrum Badań Epidemiologii i Mikrobiologii Ministerstwa Zdrowia Gamaleja, a jej próby kliniczne zakończyły się sukcesem w czerwcu i lipcu. Trzeci, porejestracyjny etap testów klinicznych rozpoczął się 25 sierpnia. Szczepionkę opracowano na platformie, która była używana do wielu innych szczepionek. Według rosyjskiego ministerstwa zdrowia szczepionki te dowiodły swojej zdolności do tworzenia trwałej odporności przez okres do dwóch lat. Pierwsza partia szczepionki została wysłana do regionów Rosji 12 września.

interfax.ru/kresy.pl