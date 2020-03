Węgry zawieszają obowiązek spłaty kredytów

Węgierski rząd zdecydował się na zawieszenie obowiązku spłacania kredytów – informuje Hungary Today. W ten sposób chce wspomóc osoby dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii.

Premier Węgier Viktor Orban, ogłosił w środę na swoim profilu facebook roczne zawieszenie obowiązku spłacania kredytów – pisze portal. Będą mogli z tego skorzystać zarówno prywatni kredytobiorcy jak i właściciele biznesów.

Podczas nagrania premier twierdził, że biznes oparty na turystyce, cateringu, rozrywce, sporcie czy kulturze, nie będzie musiał w tym roku odprowadzać podatków. Kontrybucja tych osób ze względu na koronawirusa będzie bardzo ograniczona. Do trzydziestego stycznia, podatki nałożone na te sektory, a także środki odprowadzane na służbę zdrowia będą minimalne.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W sektorach najbardziej dotkniętych spowolnieniem ze względu na pandemię, nie będzie można zerwać umów najmu ani nałożyć też podwyżek czynszu. Rząd ma pracować nad rekompensatami dla właścicieli.

Narodowy Bank Węgier skontaktował się z prywatnymi bankami i przedstawił plan rekompensaty za zaciągnięte pożyczki w związku z nadzwyczajna sytuacją. Jeśli banki nie sprostają kryzysowi, NBW będzie prosić rząd o implementacje nowych zasad przez specjalny dekret.

Jak informowaliśmy, rząd Węgier podjął decyzję o wprowadzeniu od 16 marca zdalnego nauczania w szkołach – poinformował w piątek wieczorem premier Viktor Orban.

„Od 16 marca, a więc od poniedziałku wchodzi w życie nowy system pracy w oświacie: pozaklasowy cyfrowy system pracy. Oznacza to, że uczniowie nie mogą przychodzić do placówek oświatowych, nie chodzą do szkoły. Dyrektorzy muszą przychodzić do szkoły, a nauczyciele muszą kontynuować nauczanie środkami cyfrowymi – ci, którzy mogą, z domu, a ci, którzy nie mogą, będą mogli korzystać z cyfrowych zasobów szkoły” – ogłosił Orban.

„Budowa węgierskiej infrastruktury edukacji cyfrowej była w planach, ale prace planowaliśmy zakończyć do następnego roku szkolnego. Teraz musimy uruchomić ten program z wyprzedzeniem. Może on wciąż nie działać idealnie, ale lepsze to niż przedwcześnie zakończyć rok szkolny” – dodał. Dzięki podjętym przez rząd działaniom uczniowie będą mogli się np. przygotować do matury.

Kresy.pl/Hungary Today