Rosyjska szczepionka na koronawirusa wchodzi do powszechnego użycia

Ministerstwo Zdrowia Rosji poinformowało w poniedziałek, że wydało zgodę na wprowadzenie szczepionki Sputnik V do powszechnego obrotu.

Rosjanie już wcześniej poinformowali, że szczepionkę przyjęli czołowi politycy w kraju. „Pierwsza partia szczepionki dla profilaktyki przeciw nowej infekcji koronawirusowej „Gam-Covid-Wak” (Sputnik V) opracowanej przez NIC [Narodowy Instytut Badawczy] Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei Ministerstwa Zdrowia Rosji przeszła niezbędne doświadczenia co do jakości w laboratoriach Roszdrawnadzoru i została dopuszczona do obrotu społecznego” – podała w poniedziałek agencja informacyjna Interfax.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że już w najbliższym czasie transporty szczepionki zostaną wysłane do regionów Federacji. Wprowadzenie jej do powszechnego użytku nastąpiło więc szybciej niż spodziewali się badacze z Instytutu im. Gemalei, którzy oczekiwali zgody na dystrybucję szczepionki najwcześniej 10 września. „Stosownie, od tego momentu kiedy partia wejdzie do społecznego użytku zacznie się szczepienie ludności” – powiedział zastępca dyrektora Instytutu Denis Łogunow.

Mimo tego Instytut będzie nadal prowadził badania nad działaniem opracowanego przez siebie preparatu. W ramach trzeciego etapu badań pracownicy naukowi sprawdzą efekty przyjęcia szczepionki u około 40 tys. ochotników w Moskwie. Według urzędu miejskiego rosyjskiej stolicy do tego rodzaju badania zgłosiło się już około 25 tys. chętnych.

Liczba wszystkich wykrytych w Rosji zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 przekroczyła milion co czyni Rosję czwartym pod tym względem państwem na świecie. W ostatnich dniach dynamika zakażeń zwiększyła się przekraczając 5 tys. przypadków wykrywanych na dobę.

interfax.ru/kresy.pl