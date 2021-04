Oburzenie na Węgrzech po słowach Tuska. „Nie jest Polakiem ani patriotą”

Donald Tusk wytknął Polsce i Węgrom nieradzenie sobie z epidemią koronawirusa i powiązał to z istnieniem w tych krajach „nieliberalnych demokracji”. Wywołało to oburzenie na Węgrzech.

W czwartkowym wpisie na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej wskazał na rekordowe liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 w Polsce i na Węgrzech. „Nieliberalne demokracje w działaniu. Obiecali mniej wolności, ale więcej bezpieczeństwa. Dotrzymali obietnicy, ale tylko jej pierwszą połowę” – napisał Tusk.

Hungary and Poland are breaking tragic records in new cases and deaths. Illiberal democracies in action. They have promised less freedom but more safety and security. And they have kept their promise, but only its first half.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) April 15, 2021