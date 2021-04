Tusk nazwał Sławomira Nowaka „więźniem politycznym”

Były premier RP, obecny szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk wziął w obronę swojego byłego podwładnego.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Donald Tusk skrytykował na antenie TVN24 zbyt długie, jego zdaniem, przetrzymywanie w areszcie tymczasowym byłego ministra transportu w jego rządzie Sławomira Nowaka.

Tusk mówił, że docierają do niego sygnały o tym, że „prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych”. Ofiarą takiego postępowania ma być Sławomir Nowak, który od 7 miesięcy przebywa w areszcie.

„Nie oceniam merytorycznie działań prokuratury i sądu. Nie mam wiedzy, ale zasługuje na sprawiedliwy proces przed niezależnym sądem, a to, co słychać, to słychać spekulacje i plotki, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakichś politycznych zeznań” – mówił były premier.

Zdaniem Tuska takie traktowanie czyni z Nowaka „de facto więźnia politycznego”.

Szef EPL tłumaczył, że „leży mu to na sercu”, ponieważ Nowak był jego podwładnym. „Tak dalej być nie może” – stwierdził Tusk.

Przypomnijmy, że w lipcu 2020 roku Sławomir Nowak został zatrzymany przez CBA pod zarzutami korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy i od tamtej pory przebywa w areszcie tymczasowym. Do przestępstw miało dochodzić w czasie, gdy pracował na Ukrainie jako szef Ukrawtodoru. Razem z nim zostali zatrzymani także Dariusz Z. i Jacek P. Podawaliśmy, że na początku sierpnia w związku ze sprawą zatrzymana została kolejna osoba – Aleksander D. Śledztwo w tej sprawie toczy się równolegle w Polsce i na Ukrainie. Sławomir Nowak do dzisiaj pozostaje w areszcie tymczasowym. Według źródła PAP dowody w tej sprawie są „porażające” i obejmują m.in. nagrania z podsłuchów a także zeznania wieloletniego przyjaciela Nowaka Jacka P., który jest również podejrzany w tej sprawie.

