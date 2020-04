Premier Ukrainy: Ukraińcy będą musieli nosić maseczki co najmniej przez dwa lata

Ukraiński premier Denys Szmyhal powiedział, że szacunki WHO wskazują, iż Ukraińcy będą musieli w najbliższych latach przyzwyczaić się do życia w nowych warunkach, w tym do noszenia maseczek na twarzach. Proponuje też wprowadzenie trójkolorowego systemu informacji o stopniu reżimu kwarantanny.

W opublikowanym w środę wywiadzie dla agencji RBC, ukraiński premier Denys Szmyhal powiedział, że jego zdaniem Ukraińcy będą musieli przyzwyczaić się do życia w nowych warunkach, w tym do noszenia maseczek na twarzach. Przewiduje, że ich noszenie będzie konieczne przez co najmniej dwa lata.

– Wszyscy musimy stosować się do „reżimy maseczkowego”, przestrzegać pewnych reguł dezynfekcji, wszyscy musimy przestrzegać dystansowania społecznego, pewnych reguł postępowania w transporcie, w miejscach publicznych, w sklepach itd. – powiedział premier Ukrainy. – To szereg rzeczy, z jakimi musimy nauczyć się żyć na co dzień, tak jak każdego dnia szczotkujemy zęby. Według szacunków WHO, [tak będzie – red.] co najmniej przez następne dwa lata.

Szmyhal podkreślił konieczność wprowadzenia trzech poziomów stanu kwarantanny, oznaczonych kolorami żółtym, pomarańczowym i czerwonym. Poziom żółty miałby oznaczać umiarkowaną sytuację, w której można odblokować kluczowe sektory przemysłu i „pracować w warunkach bardzo łagodnej kwarantanny”. Poziom pomarańczowy oznaczałby sytuację, w której liczba pacjentów zaczęłaby rosnąć, a na przykład w określonych rejonie byłyby już jeden lub dwa przypadki śmiertelne. Taki region byłby zamykany i izolowany. Natomiast poziom czerwony miałby oznaczać „lockdown” – całkowite i natychmiastowe zamknięcie w skali regionu, a nawet kraju.

Wcześniej ukraiński minister zdrowia Maksym Stepanow powiedział, że zaproponuje przedłużenie reżimu kwarantanny na Ukrainie do 12 maja br.

W ciągu ubiegłej doby liczba zarażonych koronawirusem na Ukrainie wzrosła o 467 osób, do 6 592 przypadków. Najwięcej chorych jest w obwodzie czerwniowieckim (1053), a także w Kijowie (989). Łącznie od początku epidemii zmarło 174 zarażonych, a 424 wyzdrowiało.

rbc.ua / Unian / Kresy.pl