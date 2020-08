Facebook usunął post Donalda Trumpa dotyczący COVID-19

Post Donalda Trumpa, w którym amerykański prezydent nieprecyzyjnie wyraził się na temat COVID-19, nie spodobał się cenzorom z Facebooka.

Jak podaje Guardian, Trump zamieścił w środę na Facebooku post z nagraniem swojej wypowiedzi dla telewizji Fox News. Amerykański prezydent twierdził w niej, że dzieci są „prawie odporne” na zarażenie koronawirusem. Facebook usunął ten post powołując się na swoje zasady dotyczące zamieszanych treści.

„Ten film zawiera fałszywe twierdzenia, że grupa ludzi jest odporna na Covid-19, co jest naruszeniem naszych zasad dotyczących szkodliwych dezinformacji na temat Covid” – stwierdził rzecznik Facebooka.

Według Guardiana jest to pierwszy przypadek usunięcia wpisu amerykańskiego prezydenta przez Facebooka. Zdaniem gazety słowa Trumpa były niezgodne z prawdą. „Istnieją dowody sugerujące, że dzieci zarażone Covid-19 na ogół doświadczają łagodniejszych objawów niż dorośli. Jednak nie są one odporne, a niektóre dzieci poważnie zachorowały lub zmarły z powodu tej choroby” – pisze Guardian.

Na film ze wspomnianymi słowami Trumpa zareagował także Twitter. Kampanijne konto @TeamTrump zostało z tego powodu zablokowane. „Właściciel konta będzie musiał usunąć tweeta, zanim będzie mógł ponownie tweetować” – oznajmił rzecznik firmy.

Trump nie po raz pierwszy znalazł się na cenzurowanym u gigantów internetowych. Jak pisaliśmy, w maju bieżącego roku Twitter ukrył wpis Donalda Trumpa, oskarżając go o łamanie zasad platformy przez „gloryfikowanie przemocy”. Wpis dotyczył zamieszek w Minneapolis. „Ci bandyci hańbią pamięć George’a Floyda i nie pozwolę na to. Właśnie rozmawiałem z gubernatorem Timem Walzem i powiedziałem mu, że wojsko jest cały czas z nim. Wszelkie trudności i przejmiemy kontrolę, ale gdy rozpocznie się grabież, rozpocznie się strzelanie. Dziękuję Ci!” – napisał wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych. W lipcu to samo spotkało materiał video znajdujący się na profilu Trumpa, tym razem z powodu naruszenia praw autorskich. W czerwcu Facebook usunął posty i spoty zamieszczone przez sztab wyborczy kampanii Donalda Trumpa dotyczące Antify, skrajnie lewicowego ugrupowania o charakterze bojówkarskim. Uznano, że łamią one przepisy dotyczące zorganizowanego propagowania nienawiści.

Kresy.pl / Guardian