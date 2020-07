Twitter po raz kolejny usunął materiał opublikowany przez Donalda Trumpa

W sobotę wieczorem Twitter zablokował na profilu Donalda Trumpa video, które było częścią kampanii wyborczej prezydenta USA. Według informacji podanych przez administrację Twittera, materiał został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich.

Twitter zablokował w sobotę wieczorem materiał video znajdujący się na profilu prezydenta USA Donalda Trumpa. Film był częścią jego kampanii wyborczej – podaje agencja „Reuters”. Według informacji podanych przez administrację Twittera materiał został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich.

W materiale video miał zostać wykorzystany utwór „In The End” zespołu Linkin Park.

The President’s new campaign ad has been disabled by twitter pic.twitter.com/o0QFLux5iy

— Charles Croucher (@ccroucher9) July 19, 2020