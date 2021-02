Kolejne kraje UE zamykają granice

Europejskie kraje ograniczają możliwość podróżowania – Francja zamknęła granice dla przybywających spoza UE, Belgia zakazała do końca marca podróży turystycznych, a Wielka Brytania wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla obywateli wracających z najbardziej niebezpiecznych epidemiologicznie regionów. Granice zamknęły także m.in. Czechy, Niemcy, Holandia, Grecja, Włochy, Chorwacja i Portugalia.

Osoby przybywające do Francji z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii muszą przedstawiać negatywny wynik badania na obecność koronawirusa przeprowadzonego metodą PCR nie wcześniej niż 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Wymóg ten nie obejmuje dzieci poniżej 11. roku życia, zawodowych kierowców i pracowników transgranicznych.

Ponadto wymagane jest wypełnienie oświadczenia, gdzie deklaruje się brak symptomów związanych z COVID-19 i brak kontaktów w ostatnim czasie z osobami dotkniętymi tą chorobą. Po przyjeździe nie trzeba przechodzić kwarantanny.

Od 31 stycznia podróże z i do państw spoza EOG i Szwajcarii, są dla dla Francuzów zabronione. Wyjątki stanowią podróże związane z pracą, sytuacją rodzinną lub względami zdrowotnymi, a także przyjazdy z kilku państw uznanych za strefę niskiego ryzyka epidemicznego, np. Australii, Tajlandii i Korei Południowej. W ostatnim tygodniu we Francji diagnozowano średnio 20 tys. infekcji koronawirusem dziennie, a w związku z COVID-19 umierało 448 osób. Oba wskaźniki w tym kraju rosną.

Podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą mieć negatywny wynik badania na koronawirusa, wykonanego najwcześniej na trzy doby przed rozpoczęciem podróży. Oprócz tego są zobowiązani wypełnić przez internet formularz lokalizacyjny zawierający dane osobowe i miejsce, w którym się zatrzymają. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii trzeba również przejść obowiązkowo 10-dniową samoizolację. W Anglii po pięciu dniach można odpłatnie wykonać test i w przypadku negatywnego wyniku zakończyć kwarantannę.

Zakaz podróżowania do Wielkiej Brytanii obejmuje 33 państwa uznane za najbardziej niebezpieczne epidemicznie – Portugalię, niektóre kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie obejmuje on obywateli i rezydentów brytyjskich – muszą oni jednak po powrocie do kraju bezwzględnie odbyć kwarantannę (od 15 lutego w położonych w pobliżu lotnisk hotelach). Osoby wracające z krajów „wysokiego ryzyka” w zamkniętym pokoju spędzą 10 dni, każde wyjście będzie odbywało się w towarzystwie pracowników ochrony.

W Wielkiej Brytanii wyjazdy zagraniczne w celach turystycznych lub rozrywkowych są zakazane. W ostatnim tygodniu w kraju stwierdzano średnio 21,2 tys. zakażeń i tysiąc zgonów dziennie, oba wskaźniki jednak spadają.

Wjeżdżające do Niemiec z Polski osoby muszą zgłosić swój przyjazd na specjalnej stronie internetowej. Polska, jak większość krajów UE, uznawana jest za obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego, więc wjazd do Niemiec z naszego kraju łączy się z koniecznością wykonania przed podróżą lub bezpośrednio po przyjeździe testu, a także z odbyciem 10-dniowej kwarantanny. Szczegółowe zasady ustalają władze poszczególnych krajów związkowych. Istniejące wyjątki dotyczą m.in. pracowników transgranicznych i zawodowych kierowców.

W zeszłym tygodniu Niemcy zawiesiły ruch pasażerski z Wielką Brytanią, Irlandią, Portugalią, Brazylią i Republiką Południowej Afryki – krajami, gdzie szerzą się nowe mutacje koronawirusa. W ostatnim tygodniu w Niemczech odnotowywano średnio 9,6 tys. infekcji dziennie i 642 zgony na COVID-19. Obie wartości spadają.

Do Czech z Polski można udać się tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z pracą lub sytuacjami rodzinnymi, zakazane są wyjazdy turystyczne. Obowiązkowo należy wypełnić online formularz lokalizacyjny i przedstawić negatywny wynik testu – w przypadku badania PCR badanie powinno być wykonane najwcześniej na 72 godz. przed wjazdem, badanie antygenowe musi mieć najwyżej 24 godz. Po wjeździe przez pięć dni obowiązuje „samoizolacja”, a następnie ponownie wykonuje się test PCR. Zasady te nie obowiązują m.in. pracowników transgranicznych czy osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem.

W ostatnim tygodniu w Czechach przybywało średnio 6,9 tys. zakażeń, odnotowywano także 126 zgonów dziennie, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Belgowie zabronili podróży turystycznych z i do kraju do 31 marca. Osoby z państw UE mogą wjechać do tego kraju w celach zawodowych lub rodzinnych. Przed wjazdem należy wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny i przedstawić aktualny negatywny wynik testu. Osoby z „obszarów ryzyka” kierowane są na siedem dni na kwarantannę, po czym przeprowadza się test na obecność koronawirusa.

W ostatnim tygodniu w kraju tym diagnozowano średnio 2,3 tys. infekcji i 33 zgony dziennie, ich liczba zmalała w porównaniu z poprzednim tygodniem.

W przypadku Holandi osoby wjeżdżające do tego kraju transportem zbiorowym z UE muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed przybyciem. Podróżni przylatujący samolotem muszą wykonać szybki test antygenowy na cztery godziny przed rozpoczęciem podróży i wypełnić deklarację dotyczącą stanu zdrowia. Po przybyciu na miejsce trzeba przejść 10-dniową kwarantannę, którą można jednak skrócić jeśli po piątym dniu badanie wykaże nieobecność w organizmie koronawirusa. Wyjątki obowiązują m.in. kierowców ciężarówek. Władze odradzają do końca marca podróże do i z kraju.

Do Holandii nie mogą wjechać osoby spoza UE. W ostatnich siedmiu dniach w kraju odnotowywano 3,8 tys. zakażeń i 59 zgonów dziennie, przy czym oba wskaźniki maleją.

Wjeżdżając do Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Bułgarii i na Maltę z Polski należy przedstawić negatywny wynik testu, w Austrii z kolei obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.

Wjeżdżając do Grecji należy przedstawić negatywny wynik badania i przejść tygodniową kwarantannę. W celach turystycznych obecnie Polacy nie mogą wjechać na Cypr i Węgry. Od 8 lutego wszyscy przybywający do Szwajcarii muszą wypełnić przez internet formularz rejestracyjny i przedstawić negatywny wynik testu PCR.

Ogółem większość państw Europy ograniczyła możliwość wjazdu dla osób spoza UE, wiele krajów zawiesiło też komunikację pasażerską z Wielką Brytanią, Brazylią i RPA.

W Polsce wjazd do kraju dla osób niebędących obywatelami lub rezydentami państw UE jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach. W ostatnim tygodniu w kraju odnotowywano 5,3 tys. zakażeń i 263 związane z epidemią zgony, obie te wartości malały.

Osoby, które przybyły do Polski z zagranicy środkami transportu zbiorowego, są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podróżnych, oprócz tych, które posiadają nie starszy niż 48 godz. negatywny wynik testu czy już zaszczepione przeciwko COVID-19.

Kresy.pl / interia.pl