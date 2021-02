Ukraina: dostawy chińskiej szczepionki na koronawirusa w marcu zagrożone

Dostawy szczepionki na koronawirusa chińskiej firmy Sinovac na Ukrainę w marcu br. są zagrożone z powodu przeciągania się biurokratycznych procedur – wynika z listu importera preparatu, do którego dotarła agencja Reutera.

W liście datowanym na 3 lutego br. importer szczepionki, ukraińska firma Lekhim, zwróciła się do ukraińskich władz o pozwolenie na opóźnienie pierwszych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 do kwietnia br.

Lekhim w swoim liście wspomniał o opóźnieniach w uzyskaniu licencji eksportowej od chińskiego rządu i późnym przyjęciu przez ukraiński parlament specjalnej ustawy o rejestracji szczepionek.

„Konsekwencją tych wydarzeń było opóźnienie w koordynacji harmonogramu dostaw pomiędzy JSC Lekhim i Sinovac Biotech oraz opóźnienie dostawy szczepionki na Ukrainę” – czytamy w liście.

Lechim, który ma umowę na dostarczenie rządowi Ukrainy 1,9 miliona dawek chińskiej szczepionki od marca, napisał również, że chce zmienić sposób pomiaru zakontraktowanej skuteczności preparatu na poziomie 70%, choć nie powiązał tego z wnioskiem o zgodę na opóźnienie dostawy.

Umowa Lekhim z rządem Ukrainy przewidywała, że ​​szczepionka musi być skuteczna w co najmniej 70%. W przeciwnym wypadku ukraińskie władze zapowiadały rezygnację ze szczepionki. Importer poprosił w swoim liście, by w nowym brzmieniu umowy przy obliczaniu skuteczności preparatu uwzględniać pacjentów, u których wystąpiły łagodne objawy choroby.

Wskaźniki skuteczności szczepionki Sinovac różniły się w testach w kilku krajach. W badaniach na większą skalę w Brazylii stwierdzono, że jest ona skuteczna w 50,65%. W mniejszym badaniu w Turcji było to 91,25%.

Sinovac i chińskie ministerstwo spraw zagranicznych nie odpowiedziały dotychczas na prośby agencji Reutera o komentarz w tej sprawie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, Ukraina ma trudności ze zdobyciem szczepionki na koronawirusa i program szczepień jeszcze się w tym kraju nie rozpoczął. W poprzedni poniedziałek wiceminister zdrowia Ukrainy informował, że w połowie lutego na Ukrainę trafi 117 tysięcy szczepionki Pfizer/BionTech w ramach skierowanego do biedniejszych krajów programu COVAX. Będzie to pierwsza dostawa szczepionki na Ukrainę. Ponadto pomiędzy połową lutego a końcem II kwartału br. Ukraina ma otrzymać od 2,2 mln do 3,7 mln dawek szczepionki AstraZeneca. Ukraiński narodowy plan szczepień zakłada zaszczepienie w latach 2021-2022 co najmniej 50% populacji kraju.

Kresy.pl / reuters.com