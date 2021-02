Viktor Orban planuje zaszczepienie wszystkich chętnych do Wielkanocy

Jeśli Węgry zaczną podawać obywatelom także chińską szczepionką na koronawirusa, zdołają zaszczepić do Wielkanocy wszystkich, którzy do tej pory zgłosili się do szczepienia – powiedział w piątek premier Viktor Orban. Także w piątek Węgry rozpoczęły szczepienia rosyjskim preparatem Sputnik V.

Jak podaje Hungary Today, Orban w piątkowym wywiadzie dla publicznego radia Kossuth powiedział, że jeśli Węgry będą mogły szczepić również chińską szczepionką Sinopharm, co według niego nastąpi wkrótce, wówczas do Wielkanocy zostaną zaszczepione wszystkie osoby, które zgłosiły się do szczepienia. Jak mówił, takich osób jest 2,448 mln.

Według Orbana pierwsza dostawa 0,5 mln dawek chińskiej szczepionki trafi na Węgry w przyszłym tygodniu.

Agencja dpa podała, że od dzisiaj Węgry szczepią także preparatem Sputnik V. Podawanie 2800 dawek rosyjskiej szczepionki miało rozpocząć się w czterech szpitalach w Budapeszcie. 560 lekarzy ogólnych miało wyznaczyć do zaszczepienia rosyjską szczepionką po pięciu pacjentów w wieku od 60 do 74 lat, którzy nie cierpieli na żadne choroby.

Orban powiedział w radiu Kossuth, że do końca maja lub początku czerwca liczba zaszczepionych może sięgnąć 6,8 miliona osób, czyli prawie 70 proc. populacji kraju. Jego zdaniem w kraju jest obecnie 700 tys. osób odpornych na koronawirusa – 310 tys. którzy otrzymali pierwszą dawkę oraz 383 tys., którzy wyzdrowieli po zarażeniu.

Węgierski premier odnotował, że liczba zarażonych na Węgrzech ponownie rośnie, co jego zdaniem wpisuje się w ogólnoeuropejską tendencję. Orban przypisał ten wzrost brytyjskiej odmianie koronawirusa. Jednocześnie uznał, że Węgry nie muszą nakładać dalszych obostrzeń, ponieważ kraj ma teraz wystarczającą ilość szczepionek, aby zrównoważyć wzrost przypadków. Zauważył również, że Węgry muszą być przygotowane na ewentualność szczepienia ludzi co 6-8 miesięcy, ponieważ nie wiadomo jeszcze, jak długo utrzymuje się odporność po zaszczepieniu.

Węgry są jedynym państwem UE, które korzysta ze szczepionek Sputnik V i Sinopharm. Oprócz tego Węgrzy są także szczepieni preparatami Pfizera, Moderny i AstraZeneki.

