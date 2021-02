Zełenski: niezaszczepieni Ukraińcy nie będą wpuszczani do UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że swobodne podróżowanie Ukraińców po Unii Europejskiej będzie możliwe jedynie pod warunkiem przyjęcia szczepionki na koronawirusa.

Jak podaje agencja Ukrinform, wypowiedź głowy ukraińskiego państwa padła w poniedziałek podczas forum „Ukraina 30. Koronawirus: wyzwania i odpowiedzi”. Nazwa konferencji nawiązuje do 30. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości, która przypada w sierpniu br. Z tej okazji Zełenski zapowiedział zorganizowanie 30 szeroko zakrojonych forów – dzisiejsze jest pierwszym z nich.

W rozmowie z dziennikarzami Zełenski powiedział, że na podstawie rozmów z europejskimi liderami jest przekonany, że UE nie zezwoli na swobodne podróżowanie po swoim terytorium Ukraińcom, którzy nie będą zaszczepieni na COVID-19. Według niego będzie to dotyczyć także imigrantów zarobkowych z Ukrainy.

Ukraiński prezydent dodał, że nie jest pewien, czy paszport COVID zostanie wprowadzony we wszystkich krajach świata, ale uważa, że ​​„to pomoże”.

Zełenski jest przekonany, że po rozpoczęciu szczepień regulacje dotyczące wjazdu cudzoziemców na Ukrainę powinny odzwierciedlać warunki, jakie inne kraje stawiają Ukraińcom.

„Moje rozumowanie jest proste: musimy mieć lustrzane relacje, parytetowe, szczere stosunki z krajami, zwłaszcza naszymi sąsiadami – z krajami UE. Jeśli zaczną wpuszczać z jakąś pieczątką albo paszportem, potwierdzeniem szczepienia, musimy zrobić to samo, musimy mieć lustrzane relacje” – powiedział Zełenski.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, Ukraina ma trudności ze zdobyciem szczepionki na koronawirusa. W miniony poniedziałek wiceminister zdrowia Ukrainy informował, że w połowie lutego na Ukrainę trafi 117 tysięcy szczepionki Pfizer/BionTech w ramach skierowanego do biedniejszych krajów programu COVAX. Będzie to pierwsza dostawa szczepionki na Ukrainę. Ponadto pomiędzy połową lutego a końcem II kwartału br. Ukraina ma otrzymać od 2,2 mln do 3,7 mln dawek szczepionki AstraZeneca. Ukraiński narodowy plan szczepień zakłada zaszczepienie w latach 2021-2022 co najmniej 50% populacji kraju.

Kresy.pl / ukrinform.ua