Ukraina: ewakuowano go z Polski, nie zamierzał poddać się kwarantannie. Do sieci wypłynęły jego zdjęcia [+FOTO/+VIDEO]

Kilka dni temu pisaliśmy o Ukraińcu, który po wybuchu epidemii koronawirusa został ewakuowany z Polski na Ukrainę i zszokował opinię publiczną w tym kraju zapowiedziami lekceważenia kwarantanny. Okazało się, że człowiek ten w swoim czasie pozował do zdjęć z hitlerowskim pozdrowieniem.

Nagrania z wypowiedziami młodego Ukraińca, którego ewakuowano z Przemyśla, obiegły kilka dni temu ukraińskie media. Człowiek ten oświadczał do kamer, że nie zamierza się w żaden sposób izolować, bo jego zdaniem koronawirus to problem ludzi starszych. Zaznaczał przy tym, że zdaje sobie sprawę, że nie dotrzymując kwarantanny może zarażać inne osoby, także z grup ryzyka. „Mam nadzieję, że małoletniego debila znajdą i ukarzą grzywną z całą surowością nowych przepisów” – napisał w mediach społecznościowych politolog Jurij Romanenko zamieszczając nagranie z wypowiedzią młodego Ukraińca.

Osobą ekstrawaganckiego migranta zainteresował się znany ukraiński bloger Anatolij Szarij. Jak ustalił, jest to pochodzący z ukraińskiego miasta Winnica Jewgienij Tomczuk. Z jego wypowiedzi wynika, że na Ukrainę ewakuował się z Warszawy. Twierdził przy tym, że w Polsce nie pracował, lecz „pojechał w gości”.

Najwyraźniej reakcja ukraińskich internautów skłoniła Tomczuka do zmiany zdania, ponieważ po powrocie do domu zamieścił on w sieci nagranie, w którym obiecał przestrzeganie kwarantanny. Jednocześnie twierdził, że skontaktowała się z nim policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, ale nie po to, by ukarać za zapowiedzi łamania prawa, lecz by… zaoferować ochronę w razie gdyby otrzymywał pogróżki.

Okazało się także, że Tomczuk jest zwolennikiem byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, a przeciwnikiem obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Urzędującą głowę państwa nazywał „klaunem” i „zielonym pederastą”, zamieszczał na Facebooku grafiki nazywające Zełenskiego m.in. „gnidą”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W poniedziałek Anatolij Szarij w swoim wideoblogu podał kolejne ustalenia na temat Jewgienija Tomczuka. W sieci znaleziono dwa zdjęcia tego ukraińskiego migranta pozującego do zdjęć z nazistowskim pozdrowieniem. Zdjęcia wykonano najprawdopodobniej w Niemczech; jedno z nich przed zabytkowym ratuszem Römer we Frankfurcie nad Menem.

„Chcielibyśmy być chronieni przed kontaktem z takimi osobami” – napisało na swoim facebookowym profilu Stowarzyszenie SUOZUN apelując o wydanie zakazu wjazdu do Polski dla Jewgienija Tomczuka.

