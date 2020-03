Minister Gospodarki Niemiec: W skrajnych przypadkach nie wykluczamy przejmowania prywatnych firm

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier zapowiedział we wtorek, że po zakończeniu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, Niemcy wrócą do zasady braku deficytu w państwowym budżecie. Zaznaczył także, że w ostateczności, w czasie epidemii nie jest wykluczone przejmowanie prywatnych firm, w przypadku zagrożenia interesów kraju.

Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa (PAP), Altmaier stwierdził we wtorkowej rozmowie ze stacją telewizyjną ZDF, „Zobowiązaliśmy się do spłacenia długów i zakończenia deficytu do 2023 r.”. W przypadku zagrożenia interesów Niemiec nie wykluczamy przejmowania prywatnych przedsiębiorstw.

W poniedziałek rząd Niemiec poinformował, że zaciągnie kredyty na sumę 156 mld euro, w celu sfinansowania mechanizmów pomocowych, mających na celu wsparcie niemieckiej gospodarki w obliczu epidemii.

„Kredyty otrzymaliśmy na dobrych warunkach, ponieważ wszyscy wierzą nam, że będziemy to robić tylko tak długo, jak to będzie konieczne” – stwierdził Altmaier.

Zaznaczył także, że nie jest wykluczone przejmowanie prywatnych przedsiębiorstw, jeżeli zagrożone będą żywotne interesy Niemiec.

Jak informuje PAP, do połowy przyszłego tygodnia ma zostać dokładnie ustalone do jakiej instytucji należy zwracać się o pomoc na poziomie krajów związkowych. Procedury pakietu pomocowego, o łącznej wysokości prawdopodobnie 750 mld euro, mają być „odbiurokratyzowane” oraz tam, gdzie to możliwe, “dostępne drogą elektroniczną”.

Szef Światowego Towarzystwa Medycznego, Frank Ulrich Montgomery, ocenił w rozmowie z agencją DPA, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie trwał jeszcze co najmniej kilka miesięcy. „Ten problem z pewnością będzie nam towarzyszył do końca roku” – powiedział. Do momentu powstania szczepionki „będziemy musieli przestawić całe nasze życie społeczne i zawodowe” – zaznaczył.

