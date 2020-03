Ukraińskie media: Ukraińcy ewakuowani pociągami z Polski spacerują sobie po Lwowie

Według relacji ukraińskich mediów, część Ukraińców, którzy wrócili na Ukrainę pociągami z Przemyśla, nie zastosowała się do reguł kwarantanny i swobodnie spacerowało po centrum Lwowa. Ich zachowanie wywołało oburzenie wielu ukraińskich internautów.

Jak informowaliśmy, spośród paru tysięcy Ukraińców, którzy ewakuowani z powodu szerzącej się pandemii koronawirusa przyjechali pociągami z Przemyśla z powrotem na Ukrainę, 660 wysiadło we Lwowie. Według informacji urzędnika miejskiego, Andrija Waśko, siedmiu z nich po kontroli przewieziono na badania do szpitala zakaźnego. Pozostali podpisali oświadczenie o znajomości norm prawnych na Ukrainie, w szczególności tych dotyczących kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy. Później Waśko twierdził, że żadna z osób, które przyjechały do Lwowa, nie potrzebowała hospitalizacji.

Jak podają jednak ukraińskie media, wiele z tych osób ruszyło następnie w miasto. W sobotę na lwowskim rynku można było spotkać spacerujące osoby, które niedawno przyjechały specjalnymi pociągami z Polski. Jak zwracała uwagę dziennikarka Radia Swoboda, osoby te w żaden sposób się nie izolowały, lecz swobodnie, mimo obowiązującej ich kwarantanny, chodzili po mieście.

W sieci, między innymi pod artykułami na ten temat i na opisujących tę sprawę profilach społecznościowych, pojawiły się komentarze krytykujące zachowanie ewakuowanych Ukraińców. Niektóre, zawierające ostre sformułowania negatywnie oceniały sam fakt, że ludziom tym pozwolono na powrót do kraju, gdyż mogli przywieźć ze sobą COVID-19. „Na cholerę było to bydło tu przywozić?”, „Wszystkich do miednicy, zalać cementem i do morza”, „Lepiej zostaliby w Polsce, a nie, jak trwoga to do domu” – m.in. takie komentarze można było znaleźć na portalu Radia Svoboda czy na profilu Varta1. Wielu komentujących domagało się surowego ukarania takich osób.

Z kolei powiązany ze środowiskami neobanderowskimi portal VHolos zwrócił uwagę na wypowiedź młodego Ukraińca, który również przyjechał pociągiem z Przemyśla. W rozmowie z mediami oświadczył, że nie zamierza się w żaden sposób izolować, bo jego zdaniem koronawirus to problem ludzi starszych.

Wcześniej pisaliśmy, że według orientacyjnej prognozy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, ujętej w protokole posiedzenia komisji Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, przy niskim poziomie działań przeciwepidemicznych i profilaktycznych koronawirusem może zarazić się 22,2 mln Ukraińców.

radiosvoboda.org / vgolos.com.ua / lviv.vgorode.ua / varta1.com.ua / Kresy.pl