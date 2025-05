Lwów uruchomił tramwaje szybciej niż Wiedeń. 5 maja 1880 ruszyła pierwsza linia konna

Jest to zjawisko rzadkie, możliwe do zobaczenia tylko wtedy, gdy planeta znajdzie się dokładnie między Ziemią a Słońcem. Heweliusz, posługując się metodą projekcji obrazu z teleskopu na ekran, precyzyjnie śledził to zjawisko i na podstawie obserwacji wyznaczył średnicę kątową Merkurego, która według jego pomiaru wynosiła 11,8 sekundy kątowej (przy rzeczywistej wartości 13").

Biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne XVII wieku, był to wynik niezwykle bliski prawdy i świadczył o wyjątkowej dokładności jego metod. Wyniki opublikował rok później w dziele Mercurius in Sole visus (1662). Była to dopiero trzecia w historii nauki udokumentowana obserwacja tranzytu Merkurego.