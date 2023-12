Prezydent Mołdawii chce referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej

Prezydent Mołdawii Maia Sandu zaproponowała parlamentowi zorganizowanie referendum w sprawie przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej.



Sandu uważa, że ​​powszechne głosowanie w sprawie eurointegracji może odbyć się jesienią 2024 roku. „Proszę parlament o zainicjowanie organizacji jesienią przyszłego roku referendum, w którym decydujący będzie głos obywateli. Zobowiązuję się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby wypełnić misję integracji europejskiej. Otrzymaliśmy wsparcie dla tego kursu od krajów członkowskich i potrzebujemy waszego wsparcia, drodzy Mołdawianie, aby odnieść sukces” – słowa prezydent zacytował portal Newsmaker.md.

„Kilka lat temu wraz z obywatelami rozpoczęliśmy drogę do przekształcenia Mołdawii w lepszy kraj. Kiedy po raz pierwszy weszliśmy na tę ścieżkę, wydawało się, że nic nie jest w stanie wpłynąć na skorumpowane klany u władzy. Mołdawia znalazła się w izolacji, a mówiono o nas jedynie jako o miejscu prania pieniędzy i o naszej chronicznej biedzie. Jednak nadal walczyliśmy o to, w co wierzymy. Otrzymaliśmy prawo do decydowania o własnym losie i zyskaliśmy pewność, że potrafimy zbudować państwo europejskie. Dziś Mołdowę wspiera koalicja przyjaznych krajów, które nam pomagają i chronią. Widzieliśmy światło na naszej drodze.” – powiedziała Sandu.

Jak oceniła – “Obecnie UE powiedziała zdecydowane „tak” naszej europejskiej drodze. Wiele pozostaje do zrobienia. A najważniejsze jest zapewnienie pokoju i lepszej przyszłości wszystkim rodzinom i dzieciom Mołdawii. Tylko członkostwo w UE może nam zagwarantować taką przyszłość. Dlatego uważam, że trzeba jasno powiedzieć całemu krajowi, jaką drogę wybieramy dla Mołdawii.”



W niedzielę na stronie internetowej prezydent Mołdawii zostało opublikowane nagranie wideo na którym oświadczyła ona, że zamierza zamierza ubiegać się o reelekcję w wyborach, jakie odbędą się w przyszłym roku. Sandu objęła urząd równo trzy lata temu po zwycięstwie, które otworzyło obozowi liberalnemu drogę do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2021 r. W efekcie przejęli oni pełnię władzy w państwie i skierowali je jednoznacznie w stronę integracji z Unią Europejską.

Jednocześnie rządzący Mołdawią nie deklarują chęci wstąpienia do NATO mówiąc o utrzymanie neutralnego statusu kraju na tej płaszczyźnie.

Przywódcy UE zgodzili się w połowie grudnia na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz na przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego.

newsmaker.md/kresy.pl