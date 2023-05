6 mld zł dla polskich rolników z budżetu państwa. KE zatwierdziła program

„Zaproszenie z konkretnymi terminami, myślę, że nie do końca realne, właśnie na tym szczycie" - powiedział ukraiński parlamentarzysta odnosząc się do najbliższego szczytu NATO zaplanowanego na 11-12 lipca w Wilnie. "Jednak mam nadzieję, że na następnym, który odbędzie w Waszyngtonie, będzie to kwestia numerem jeden” - ukraińska agencja informacyjna Interfax zacytowała polityka wywodzącego się z partii "Sługa narodu" założonej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Szczyt w Waszyngtonie zaplanowany jest na przyszły rok.

Jednocześnie deputowany zaznaczył, że realne jest uzyskanie przez Ukrainę gwarancji bezpieczeństwa już na wileńskim szczycie NATO. "Gwarancje bezpieczeństwa są realne, perspektywy są realne, gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwolą. To sformułowanie nam wystarczy, plus gwarancje bezpieczeństwa do czasu, kiedy staniemy się pełnoprawnymi członkami NATO. To jest, jak sądzę, maksimum, jakie możemy uzyskać na dziś na szczycie w Wilnie” – ocenił ukraiński polityk.