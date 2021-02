Szef irańskiego MSZ nawamia Bidena do wznowienia porozumienia nuklearnego

Minister spraw zagranicznych Iranu wezwał w sobotę USA do szybkiego działania w celu powrotu do porozumienia nuklearnego, wskazując, że ustawa przyjęta przez irański parlament zmusza rząd do zaostrzenia stanowiska nuklearnego, jeśli sankcje USA nie zostaną złagodzone do 21 lutego.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Javad Zarif, wezwał w sobotę Amerykanów do szybkiego działania w celu powrotu do porozumienia nuklearnego. Przyjęta przez Iran ustawa zmusza rząd do zaostrzenia stanowiska nuklearnego, jeśli sankcje USA nie zostaną złagodzone do 21 lutego.

„Czas ucieka Amerykanom, zarówno z powodu ustawy parlamentarnej, jak i atmosfery wyborczej, która będzie następować po irańskim Nowym Roku” – powiedział Zarif w wywiadzie dla gazety Hamshahri. Nowy rok w Iranie rozpoczyna się 21 marca.

Irański parlament przyjął w grudniu ustawę, która wyznaczyła dwumiesięczny termin na złagodzenie sankcji.

Administracja prezydenta Joe Bidena bada sposoby przywrócenia porozumienia nuklearnego z 2015 roku, które Iran podpisał z głównymi światowymi mocarstwami. Zostało ono jednak porzucone w 2018 roku przez byłego prezydenta Donalda Trumpa, który przywrócił sankcje.

Iran zemścił się, naruszając warunki porozumienia krok po kroku. W ubiegłym miesiącu wznowiono wzbogacanie uranu do 20% w swojej podziemnej elektrowni atomowej – do poziomu osiągniętego przed porozumieniem.

Biden powiedział, że gdyby Teheran powrócił do ścisłego przestrzegania paktu, Waszyngton poszedłby w jego ślady i wykorzystałby to jako trampolinę do szerszego porozumienia, które mogłoby ograniczyć rozwój pocisków rakietowych Iranu i działalność regionalną. Teheran nalegał, aby Waszyngton złagodził sankcje przed przywróceniem zgodności i wykluczył negocjacje dotyczące szerszych kwestii bezpieczeństwa.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken omówił w piątek na temat Iranu na wirtualnym spotkaniu ze swoimi brytyjskimi, francuskimi i niemieckimi odpowiednikami, grupa zastanawiała się, jak ożywić umowę.

„Im bardziej Ameryka zwleka, tym więcej straci… okaże się, że administracja pana Bidena nie chce pozbyć się nieudanego dziedzictwa Trumpa” – powiedział Zarif w wywiadzie.

„Nie musimy wracać do stołu negocjacyjnego. To Ameryka musi znaleźć drogę, aby podejść do stołu – dodał. W poniedziałek Zarif zasugerował sposób rozwiązania impasu, mówiąc, że kroki można zsynchronizować i nie trzeba czekać na pierwszy ruch z niczyjej strony.

W środę 20 stycznia prezydent Iranu, Hasan Rouhani, podczas posiedzenia gabinetu wypowiedział się na temat zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych, w związku z końcem kadencji Donalda Trumpa i dzisiejszą inauguracją prezydentury Joe Bidena. Odnośnie Trumpa powiedział, że jako przywódca USA oficjalnie zatwierdził on „państwowy terroryzm”, otwarcie przyjmując odpowiedzialność za zabójstwo w Iraku irańskiego generała Kassem Sulejmaniego. Był on postrzegany przez wielu jako drugi najpotężniejszy człowiek w Iranie, po ajatollahu Chamenei.

„Nigdy wcześniej nie widzieliśmy amerykańskiego prezydenta tak wyraźnie ogłaszającego, że zamordował wysokiego rangą oficera wojskowego, który był gościem w kraju trzecim” – powiedział Rouhani. Określił przy tym Trumpa mianem „głupiego terrorysty”.

Kresy.pl/Reuters