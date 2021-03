MAEA: Iran rozpoczął wzbogacanie uranu przy pomocy zaawansowanych wirówek

Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4 – napisała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) w raporcie, do którego dotarła we wtorek agencja „Reuters”.

MAEA napisała w raporcie dla państw członkowskich, że „15 marca 2021 r. Agencja potwierdziła, że Iran zaczął zasilać kaskadę 174 wirówek IR-4 naturalnym UF6”, wskazując w ten sposób na sześciofluorek uranu, formę, w której uran jest wprowadzany do wirówek w celu wzbogacenia.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Agencja pisze, że Iran planuje zamontować także drugą kaskadę wirówek IR-4 w Natanz (FEP), lecz nie rozpoczęła się jeszcze jej instalacja.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W podsumowaniu raportu podkreślono, że do chwili obecnej „Iran używa 5 060 wirówek IR-1 zainstalowanych w 30 kaskadach, wirówek 522 IR-2m zainstalowanych w trzech kaskadach i 174 wirówek IR-4 zainstalowanych w jednej kaskadzie, w celu wzbogacenia naturalnego UF6 do 5 proc. U-235 w FEP”.

Przypomnijmy, że MAEA informowała na początku grudnia, że Iran zamierza zainstalować setki bardziej zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu w swoim podziemnym zakładzie w Natanz.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Umowa nuklearna JCPOA z Iranem stanowi, że w swoim podziemnym ośrodku Teheran może używać tylko wirówek pierwszej generacji IR-1, które są mniej wydajne, i że są to jedyne maszyny, za pomocą których Iran może gromadzić wzbogacony uran.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. parlament Iranu przyspieszył prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu do 20 proc. Zrobiono to w odpowiedzi na zabicie w zamachu czołowego irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha, o co władze Iranu oskarżyły Izrael.

Pod koniec lutego br. Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Na mocy porozumienia z 2015 roku z głównymi mocarstwami Iran zaakceptował ograniczenia swojego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń nuklearnych umowy.

Zobacz także: Departament Stanu USA: Nie wykonamy żadnych jednostronnych gestów by zachęcić Iran do rozmów nt. porozumienia nuklearnego

reuters.com / Kresy.pl