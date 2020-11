W odpowiedzi na zabicie czołowego naukowca Iran chce przyspieszyć swój program jądrowy

Parlament Iranu przyspieszy prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu – podała w niedzielę rosyjska agencja TASS powołując się na irańską agencję Tasnim.

Decyzja irańskiego parlamentu o przyspieszeniu prac nad dokumentem zapadła w niedzielę na tle doniesień o zamachu na irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha. Ostateczne głosowanie nad projektem jest spodziewane w środę 2 grudnia.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, zobowiąże rząd Iranu do produkcji co najmniej 120 kg uranu wzbogaconego do 20% rocznie. Tymczasem umowa nuklearna JCPOA zezwala Iranowi na wzbogacanie uranu do poziomu nie wyższego niż 3,67% przez 15 lat. Ponadto władze Iranu zostaną zobowiązane w ciągu roku uruchomić dodatkowo po tysiąc wirówek nowszej generacji w obiektach jądrowych w Natanz i Fordow.

Ustawa przewiduje również natychmiastowy powrót do projektu odbudowy reaktora jądrowego w Araku, który istniał przed podpisaniem umowy JCPOA. W ramach porozumienia władze Iranu zniszczyły rdzeń tego reaktora.

Jak pisaliśmy, Irańczycy musieliby wzbogacić uran do poziomu 90 procent, by móc zbudować broń jądrową.

Państwowa irańska telewizja podała, że ​​Fakhrizadeh został zaatakowany przez „uzbrojone elementy terrorystyczne”. Zmarł w lokalnym szpitalu po tym, jak lekarze i ratownicy medyczni nie zdołali go uratować. Atak miał miejsce w Absard, małym mieście na wschód od Teheranu. Jak podano, świadkowie usłyszeli odgłos eksplozji, a następnie wystrzały z broni automatycznej. Atak był wymierzony w samochód, w którym znajdował się Fakhrizadeh.

Prezydent Iranu Hassan Rouhani oskarżył w sobotę Izrael o zabicie Fakhrizadeha. „Nasi ludzie są zbyt mądrzy aby wpaść w pułapkę reżimu syjonistycznego (Izraela). Iran z pewnością we właściwym czasie odpowie na męczeństwo naszego naukowca” – powiedział Rouhani na transmitowanym w telewizji posiedzeniu gabinetu.

Kraje zachodnie i Izrael uważały Fakhrizadeha za architekta tajnego wojskowego programu nuklearnego Iranu.

Kresy.pl / tass.ru / tasnimnews.com