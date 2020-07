Pożar w ośrodku jądrowym w Iranie. Doszło do sabotażu?

W czwartek w irańskim ośrodku jądrowym w Natanz doszło do tajemniczego pożaru, który irańskie władze nazwały „incydentem”. Nieznana grupa pod nazwą „Gepardy Ojczyzny” twierdzi, że dokonała tam aktu sabotażu.

Jak podaje agencja AP, we wtorek około godziny 2. czasu lokalnego w głównym irańskim ośrodku jądrowym w Natanz w prowincji Isfahan doszło do pożaru. Zarejestrował to amerykański satelita agencji NOAA, który śledzi pożary na ziemi. Później irańskie media państwowe pokazały ceglany budynek ze śladami ognia oraz wyraźnie zniszczonym dachem i szczątkami na ziemi, co sugerowało, że doszło tam do wybuchu.

Irańska Organizacja Energii Atomowej umniejszyła znaczenie tego zdarzenia nazywając je „incydentem”, który dotknął jedynie przemysłową „szopę” znajdującą się w budowie. Zapewniono, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, nie ma też ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Przyczyn pożaru nie podano. Jednak szef tej instytucji udał się do Natanz, co sugeruje, że incydent potraktowano poważnie. Jednocześnie państwowa agencja informacyjna IRNA opublikowała komentarz oskarżający „wrogie kraje”, zwłaszcza Izrael i USA, o „przekroczenie czerwonej linii”.

Agencja pisze, że Fabian Hinz, naukowiec z Kalifornii zidentyfikował zniszczony budynek jako nowo otwarty zakład produkcji wirówek do wzbogacania uranu. Podobnie sądzi David Albright z Institute for Science and International Security, który uważa, że pożar wydarzył się w zakładzie produkcyjnym.

Jak pisze BBC, jej dziennikarz otrzymał oświadczenie nieznanej grupy nazywającej się „Gepardy Ojczyzny”, która twierdzi, że zniszczenia w Natanz są jej dziełem. Grupa określiła się jako część „podziemnej opozycji wobec irańskiego aparatu bezpieczeństwa”. BBC weryfikuje to oświadczenie.

Dzisiejszy incydent w Natanz wydarzył się sześć dni po wybuchu w pobliżu kompleksu wojskowego w Parchin. Władze Iranu poinformowały, że wybuch był spowodowany wyciekiem gazu, ale BBC powołuje się na analityków, którzy twierdzą, że zdjęcia satelitarne pokazały, że do eksplozji doszło w zakładzie produkcji rakiet.

W Natanz mieści się główny irański zakład wzbogacania uranu. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Iran obecnie wzbogaca uran do około 4,5% czystości, czyli więcej niż pozwalała umowa JCPOA, ale znacznie poniżej poziomu 90% potrzebnego do budowy broni jądrowej.

