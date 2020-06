W stolicy Iranu doszło do eksplozji gazu [+Video]

Mieszkańcy Teheranu, stolicy Iranu, odczuli w czwartek eksplozję po której zaobserwowali pomarańczową łunę nad miastem – poinformował Reuters. Irańskie władze poinformowały, że doszło do wybuchu magazynu gazu w pobliżu wojskowej placówki.

Jak poinformowała w czwartek Agencja Prasowa Reuters, w Teheranie doszło do eksplozji magazynu gazu w pobliżu placówki wojskowej. Według ministerstwa obrony Iranu wybuch był spowodowany wyciekiem paliwa z jednego ze zbiorników.

Rzecznik irańskiego resortu obrony przekonywał w piątek, że pożar został opanowany i nie było ofiar, ponieważ incydent miał miejsce w pagórkowatej dzielnicy niemieszkalnej.

Filmy i zdjęcia zamieszczone w mediach społecznościowych, które zostały zebrane przez lokalne serwisy informacyjne, pokazały eksplozję z jasnopomarańczowym błyskiem, a następnie duży dym.

„Niektóre lokalne źródła informowały o dużym pomarańczowym błysku na wschód od Teheranu. Podobno miało to miejsce po głośnej eksplozji. Władze nie wydały jeszcze oświadczenia” – poinformowała irańska telewizja państwowa. Zastępca gubernatora Teheranu Hamid Reza Goudarzi zapewnił, że wszczęto dochodzenie.

Incydent miał nie spowodować żadnych strat, a władze zobowiązały się do przekazywania szczegółowych informacji po zakończeniu śledztwa.

