Iran powiadomił Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o intensyfikacji wzbogacania uranu

Agencja Reutera dotarła do poufnego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) informującego o tym, że Iran zamierza zainstalować setki bardziej zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu w swoim podziemnym zakładzie w Natanz.

Jak podała w piątek agencja Reutera, w raporcie, który został rozesłany do państw członkowskich MAEA, napisano, że 2 grudnia Iran poinformował MAEA, że zamierza rozpocząć instalację trzech kaskad wirówek typu IR-2m w podziemnym zakładzie ośrodka nuklearnego w Natanz.

Umowa nuklearna JCPOA z Iranem stanowi, że w swoim podziemnym ośrodku Teheran może używać tylko wirówek pierwszej generacji IR-1, które są mniej wydajne, i że są to jedyne maszyny, za pomocą których Iran może gromadzić wzbogacony uran.

Niedawno Iran przeniósł pod ziemię jedną kaskadę 174 wirówek IR-2m i już jej używa do wzbogacania uranu. Zaplanował też zainstalowanie tam jeszcze dwóch kaskad innych zaawansowanych modeli. W podziemnej fabryce zaprojektowanej na ponad 50 tys. wirówek jest oprócz tego 5060 maszyn IR-1, które od lat wzbogacają tam uran.

Jak stwierdzono, dodatkowe kaskady będą musiały zostać stworzone z setek wirówek IR-2m usuniętych i trzymanych w magazynie w ramach umowy JCPOA.

Pierwsza przeniesiona kaskada nie zwiększyła irańskiej produkcji wzbogaconego uranu, ponieważ była ona już używana w zakładzie na powierzchni ziemi, w przeciwieństwie do pozostałych kaskad.

Reuters przypomniał, że podziemna fabryka w Natanz została najpewniej zbudowana tak, by wytrzymać bombardowanie z powietrza.

Ostatni kwartalny raport MAEA na temat Iranu z zeszłego miesiąca wykazał, że Teheran zgromadził 202,8 kg wzbogaconego uranu, czyli 12 razy więcej, niż zezwalało na to porozumienie JCPOA.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. parlament Iranu przyspieszył prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu do 20 proc. Zrobiono to w odpowiedzi na zabicie w zamachu czołowego irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha, o co władze Iranu oskarżyły Izrael.

Umowa nuklearna JCPOA zezwalała Iranowi na wzbogacanie uranu do poziomu nie wyższego niż 3,67% przez 15 lat. Obecnie Teheran wzbogaca uran do poziomu 4,5%. Jak pisaliśmy, Irańczycy musieliby osiągnąć poziom czystości 90%, by móc zbudować broń jądrową.

Kresy.pl / reuters.com