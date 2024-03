Waszyngton tropi morski handel Irańczyków i Jemeńczyków

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na przedsiębiorstwo żeglugowe, które oskarżono o transport irańskich towarów do Chin w kooperacji z człowiekiem jemeńskiego Ansarullahu.



Departament Skarbu USA ogłosił w środę środki represyjne wobec firmy Vishnu Inc zarejestrowanej na Wyspach Marshalla, twierdząc, że jeden z jej statków uczestniczy w „nielegalnych dostawach”, podała Al Jazeera. Jak twierdzą Amerykanie, chodzi o ładunek przewożony w interesie irańskiego sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (Al Kuds) i finansisty jemeńskiego Ansarullahu (zwanego ruchem Hutich), Saida al-Dżamala, na którego nałożono sankcje amerykańskie, jako finansującego działalność terrorystyczną.



„Nadal angażujemy się w zakłócanie prób Al Kuds i Houtich uniknięcia amerykańskich sankcji i finansowania kolejnych ataków terrorystycznych” – oznajmił w oświadczeniu urzędnik Departamentu Skarbu Brian Nelson.

W styczniu, w odpowiedzi na ataki Jemeńczyków na zachodnie statki, administracja prezydenta USA Joe Bidena dodała Ansarullah na listę „specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów”, co umożliwiło nałożenie na tę grupę surowych ograniczeń finansowych. Przez ostatnie trzy miesiące Waszyngton prowadzi kampanię bombową przeciwko pozycjom Hutich, ale nie powstrzymuje to Ansarullahu.



Według Amerykanów Lady Sofia, statek należący do Vishnu Inc, odebrał ładunek irańskich towarów ze statku o nazwie Mehle, który jest powiązany z przedsiębiorstwem powiązanym z kolei z al-Dżamalem, na które nałożono już sankcje. Departament Skarbu nie określił charakteru towaru, ale irańska ropa naftowa i produkty petrochemiczne są towarami objętymi sankcjami USA, przypomniała Al Jazeera. Statek płynie obecnie do Chin. W oświadczeniu USA nie skonkretyzowano własności ładunku, poza jego irańskim pochodzeniem i powiązaniami Mehle z al-Dżamalem.

Sankcje zamrażają aktywa firmy w USA i w dużej mierze uniemożliwiają obywatelom USA prowadzenie interesów z firmą.

Administracja Obamy nałożyła na Iran sankcje w związku z rozwijaniem przez ten kraj programu energetyki jądrowej. Waszyngton twierdzi do dziś, że może on doprowadzić do skonstruowania przez Irańczyków broni masowego rażenia. W 2015 r. USA i grupie mocarstw udało się zawszeć porozumienie w sprawie kontrolowanego rozwoju irańskiego programu atomowego (JCPOA). Jednak w 2018 r. USA jednostronnie wycofały się z tego porozumienia i nałożyły na Iran rozległe i dotkliwe sankcje.

Joe Biden szedł do wyborów pod hasłem reaktywowania JCPOA. W listopadzie 2021 roku rozpoczęto negocjacje w sprawie zawarcia kolejnej umowy w sprawie irańskiego sektora jądrowego, jednak utknęły one w impasie, w związku postulatem Waszyngtonu, by zmienić zapisy JCPOA.

