Irańscy hakerzy przejęli rządową stronę USA

Strona FDLP prowadzona jest przez US Government Publishing Office (Rządowe Biuro Publikacji). Jej celem jest bezpłatne udostępnianie opinii publicznej dokumentów rządowych. Sprawą cyberataku zajmuje się Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Jego rzecznik prasowy, Sara Sendek, powiedział dla CNN: Jesteśmy świadomi, że strona FDLP została zalana pro-irańskimi, anty-amerykańskimi treściami. W tej chwili nie mamy potwierdzenia, że akcja została podjęta przez irańskiego, finansowanego przez państwo, aktora. Strona została wyłączona z użytku i jest obecnie niedostępna. Cały czas monitorujemy sytuację.

NEW: The Federal Depository Library Program (FDLP) website appears to have been hacked by an Iranian group. At the bottom of the page the „Iran Cyber Security Group HackerS” take credit. „#SpadSecurityGroup” also appears. pic.twitter.com/quK7mRdW6s

— Tracking Global Developments (@GlobalConflict8) 5 stycznia 2020