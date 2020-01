Trump grozi zniszczeniem zabytków i dziedzictwa kulturowego Iranu

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wyznaczył kilkadziesiąt obiektów ważnych dla irańskiego dziedzictwa kulturowego, które traktuje jak zakładników i które mogą zostać zniszczone przez Amerykanów.

Prezydent Donald Trump skomentował w sobotę wieczorem sytuację na linii USA-Iran po zamachu Amerykanów na jednego z kluczowych irańskich wojskowych gen. Ghasema Solejmaniego. Jak napisał na Twitterze przywódca USA „Iran mówi bardzo odważnie o atakowaniu niektórych amerykańskich obiektów” w zemście za zabójstwo irańskiego generała, którego Trump określa mianem „przywódcy terrorystów”.

W dwóch kolejnych wpisach Trump wystosował wobec irańskich władz „ostrzeżenie”, które to słowo napisał majuskułą. „Jeśli Iran uderzy w jakichkolwiek Amerykanów lub amerykańskie obiekty uderzymy w 52 irańskie miejsca (odzwierciedlające 52 zakładników wziętych przez Iran wiele lat temu) niektóre o bardzo wysokiej randze i wadze dla Iranu, i irańskiej kultury, i te cele, i sam Iran będą trafione bardzo szybko i bardzo mocno. USA nie chcą żadnych gróźb więcej!”.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

Wpisy Trumpa skomentował na Tweeterze Richard Haas, prezes amerykańskiego think-tanku Council on Foreign Relations, który ocenił, że deklaracje prezydenta USA nie mają wiele wspólnego z zapowiadanym przez niego dążeniem do deeskalacji konfliktu z Iranem.

At this point the US ought to be looking for ways to de-escalate matters as no US strategic purpose served by a protracted conflict w Iran that absorbs US resources. What @realDonaldTrump doing here in not in the country’s interest.

— Richard N. Haass (@RichardHaass) January 5, 2020