Wiceminister obrony Rosji Aleksandr Fomin oskarżył Sojusz Północnoatlantycki o to, że szykuje się do konfliktu zbrojnego z jego krajem.

Fomin wystąpił w poniedziałek przed attache wojskowymi innych państw akredytowanymi przy placówkach dyplomatycznych w Moskwie. „Rozbudowa sił wojskowych bloku [NATO] została całkowicie przeorientowana, aby przygotować się na zakrojony na szeroką skalę konflikt zbrojny o wysokiej intensywności z Rosją” – ocenił generał pułkownik, którego zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti.

Rosyjski wiceminister obrony odwołał się przy tym do dokumentu określającego strategię NATO wydanego z 2019 r., w którym oceniono Rosję jako główne źródło „zagrożeń dla sojuszniczego bezpieczeństwa” – jak powiedział Fomin. Z drugiej strony powoływał się na deklarację rzymską, podtrzymaną w 2010 r., zakładającą, że NATO i Rosja nie traktują się jako przeciwnicy.

Fomin oskarżył Sojusz o prowokacje u granic Rosji, które mogą doprowadzić do eskalacji. Jako przykład przytoczył on manewry brytyjskiego niszczyciela HMS Defender u wybrzeży Krymu w czerwcu tego roku. Jak stwierdził wiceminister niszczyciel szykował się by spenetrować wody terytorialne Rosji. Towarzyszył mu amerykański samolot rozpoznania strategicznego RC-135.

Fomin wylczył, że intensywność przelotów maszyn sił powietrznych państw NATO nad Morzem Czarnym wzrosła w bieżącym roku w porównaniu do roku 2020 z 436 do 710. Bombowce strategiczne B-IB i B-52H Sił Powietrznych USA zwiększyły liczbę kursów z 78 do 92. Przy czym zbliżały się on do morskiej granicy Rosji na odległość 15 km.

„W sumie w tym roku dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO przeprowadziło 15 ćwiczeń na Morzu Czarnym. W 2020 roku było ich osiem” – kontynuował wiceminister obrony Rosji.

W basenie Morza Bałtyckiego samoloty państw NATO miały wykonać ponad 1200 lotów bojowych, a ponad 50 okrętów wojennych wyruszyło na zwiad morski. W 2021 roku w regionie odbyło się ponad 20 ćwiczeń państw NATO. – Jak dodał Fomin – „Jednocześnie w działania koalicyjne aktywnie angażują się państwa neutralne i naszych najbliższych sąsiadów: Finlandię i Szwecję”.

Fomin powiedział też, że po wycofaniu się USA z Traktatu o likwidacji pocisków średniego i pośredniego zasięgu (INF) NATO faktycznie zignorowało inicjatywę Władimira Putina dotyczącą wprowadzenia moratorium na rozmieszczanie nowych pocisków takiego zasięgu w Europie oraz możliwość opracowania wzajemnych środków zaufania w tej kwestii

„Każdego roku blok NATO przeprowadza 30 dużych ćwiczeń, podczas których opracowywane są scenariusze prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Rosji. W ramach szkolenia bojowego szczególną uwagę zwraca się na tworzenie grup uderzeniowych w pobliżu granic naszego kraju W szczególności w maju-czerwcu bieżącego roku odbyła się seria ćwiczeń Defender Europe-2021 z przeniesieniem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Europy Zachodniej na „wschodnią flankę” wojsk wsparcia liczących do 40 tys.” – zaakcentował wiceszef rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Jednocześnie przypomniał, że Akt Założycielski Rosja-NATO z 1997 r. przewiduje odmowę rozwiązywania „zadań obrony zbiorowej poprzez dodatkowe stałe rozmieszczenie znacznych sił bojowych”.

Twierdził przy tym, że w Europie Wschodniej stale obecny jest kontyngent ok. 13 tys. żołnierzy z nieregionalnych państw bloku wyposażonych w 200 czołgów, 400 pojazdów opancerzonych, 50 dział i trzy tuziny samolotów i śmigłowców.

ria.ru/kresy.pl