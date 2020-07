Na sto dni przed wyborami Biden przeważa nad Trumpem

Według danych sondażowych kandydat Partii Demokratycznej na stanowisko prezydenta USA Joe Biden wyraźnie góruje nad obecną głową państwa.

Według sondażu sympatii wyborczych Amerykanów przeprowadzonego na zlecenie RealClearPolitics Biden ma przewagę 8,7 punktów procentowych nad Donaldem Trumpem. To nie pierwszy tego rodzaju wynik w ostatnich sondażach – we wszystkich badaniach Trump traci do demokraty co najmniej 6 punktów procentowych. Jednak obecny prezydent USA lekceważy sondaże przypominając, że przed czterema laty sondaże wskazywały na zwycięstwo jego rywalki Hillary Clinton. Niemniej jak napisał portal telewizji TVN ówczesna sondażowa przewaga kandydatki Partii Demokratycznej nie osiągnęła takiego poziomu ograniczając się do różnicy 3-7 punktów procentowych.

TVN przypomina także, że Clinton uzyskała w poprzednich wyborach większą liczbę głosów od Trumpa jednak przegrała na skutek specyficznego systemu wyborczego w którym zwycięzca wskazywany jest nie bezpośrednio przez głosy wyborców, ale przez elektorów wybieranych w ramach poszczególnych stanów. Przy czym różne stany, w zależności od liczby ludności, mają różną liczbę elektorów.

Trump wygrał poprzednie wybory dzięki zwycięstwu w szeregu stanów o dużej liczbie elektorów Ohio, Wisconsin, Michigan i Pensylwanii. To stany w których mieszkańcy zmieniali swoje sympatie partyjne w kolejnych wyborach i które doświadczyły poważnych problemów związanych z deindustrializacją wiążącą się z polityką światowego wolnego handlu wdrażaną od lat 90 przez kolejne administracje. Trump pozyskał w nich poparcie obiecując skończyć z tą liberalną polityką handlową.

W trakcie kampanii wyborczej Biden zdaje się skutecznie krytykować Trumpa koncentrując się na fatalnym zarządzaniu kryzysem pandemicznym, który uczynił z USA globalne epicentrum zarazy, której rozwój doprowadził do blokady gospodarki i kryzysu, a w efekcie do masowego bezrobocia.

85 proc. sympatyków Partii Demokratycznej i 46 procent Partii Republikańskiej uważa koronawirusa SARS CoV-2 „duże zagrożenie” dla zdrowia publicznego jak podała pracownia PEW Resarch.

