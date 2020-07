Kosmodrom Bajkonur: udane wystrzelenie rakiety Sojuz 2.1a

Pięciu astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej otrzymało dostawę zaopatrzenia po udanym czwartkowym wystrzeleniu bezzałogowego rosyjskiego statku Progress z terenu Kazachstanu – poinformował portal Space.com.

Jak poinformował portal, w czwartek 23 lipca z z cen­trum lotów kosmicz­nych w Bajkonurze w Kazachstanie wystrzelona została rakieta nośna Sojuz 2.1a, która wynio­sła na orbitę sta­tek trans­por­towy misji Progress 76.

Misja, nazwana Progress 76, wystrzeliła rosyjską rakietą Sojuz z kosmodromu Bajkonur, w Kazachstanie o 19:26. czasu lokalnego . Kapsuła przewoziła 2,7 tony zapasów dla dwóch rosyjskich kosmonautów i trzech astronautów NASA pracujących obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Rzecznik NASA Rob Navias podczas transmisji na żywo ze startu poinformował, że „podczas dzisiejszego startu Progress na Międzynarodową Stację Kosmiczną wszystko poszło zgodnie z planem”. Przesyłka zawiera około 500 kg paliwa, 100 kg powietrza, 420 kg wody i 1070 kg części zamiennych i innych suchych towarów, poinformował rzecznik NASA Rob Navias w rozmowie z portalem Space.com.

Progress 76 ma pozostać zadokowany w stacji kosmicznej przez ponad cztery miesiące, do początku grudnia, kiedy to zostanie odczepiony ze stacji i bezpiecznie spłonie w ziemskiej atmosferze.

W misji Progress 76 powinien także pojawić się następny lot „Crew Dragon”, na pokładzie którego będzie trzech astronautów NASA i jeden japoński, obecnie zaplanowany na koniec września.

. @NASA TV is live now as the @Roscosmos Progress 76 resupply ship approaches the station for a docking at 1:47pm ET. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/X4MfwuZ8iy

„Gratulacje dla Roscosmos z okazji dzisiejszego udanego wystrzelenia statku kosmicznego Progress 76 przewożącego około trzech ton zaopatrzenia na

Międzynarodową Stację Kosmiczną” – przekazało NASA na swoim profilu w mediach społecznościowych.

🚀Congratulations to @Roscosmos on today’s successful launch of the Progress 76 spacecraft carrying about three tons of supplies to the @Space_Station! Tune in to NASA TV starting at 1pm ET to see the the spacecraft’s arrival at our orbiting laboratory: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/SxXnFBkGsb

— NASA (@NASA) July 23, 2020