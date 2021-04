USA przedstawiły Iranowi propozycję w kwestii odnowienia porozumienia nuklearnego

W trakcie amerykańsko-irańskich rozmów w Wiedniu Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi „bardzo poważną propozycję” w kwestii odnowienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku – poinformował w piątek wysoki przedstawiciel irańskiej administracji państwowej.

Agencja „Reuters” pisze, że przedstawiciele USA „wysunęli bardzo poważny pomysł i wykazali prawdziwą chęć wznowienia porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r., pod warunkiem, że Iran będzie stosował się do zapisów umowy”.

Zaznaczył, że USA oczekują, że Iran „odwzajemni” wysiłki na rzecz wznowienia umowy. „Widzieliśmy pewne oznaki wzajemności, ale z pewnością są one niewystarczające. Pytanie brzmi, czy Iran jest skłonny (…) przyjąć to samo pragmatyczne podejście, jakie przyjęły Stany Zjednoczone, aby ponownie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z umowy” – powiedział cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Agencja „Reuters” pisze, że w Wiedniu przedstawiciele obu krajów przedstawili swoje twarde stanowiska w kwestii możliwości powrotu do umowy. Niektóre źródła wskazują, że w rozmowach zanotowany został pewien postęp, lecz strona amerykańska obawia się impasu w negocjacjach.

„Jeśli Iran będzie trzymał się stanowiska, że porozumienie zostanie odnowione pod warunkiem, że najpierw każda sankcja nałożona od 2017 roku zostanie zniesiona, to zmierzamy w kierunku impasu” – medium cytuje amerykańskiego urzędnika.

Klincz w sprawie powrotu do umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. trwa kilka miesięcy. Wspomniane porozumienie zostało zawarte pomiędzy Iranem a USA, Rosją, Chinami, Francją i Wielką Brytanią. Przewiduje znaczne ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń wynikających z umowy.

W marcu bieżącego roku irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała, że Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co ma być wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku.

W pierwszej połowie marca bieżącego roku agencja „Reuters” dotarła do raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), który wskazuje, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4.

Umowa nuklearna JCPOA z Iranem stanowi, że w swoim podziemnym ośrodku Teheran może używać tylko wirówek pierwszej generacji IR-1, które są mniej wydajne, i że są to jedyne maszyny, za pomocą których Iran może gromadzić wzbogacony uran.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. parlament Iranu przyspieszył prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu do 20 proc. Zrobiono to w odpowiedzi na zabicie w zamachu czołowego irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha, o co władze Iranu oskarżyły Izrael.

Pod koniec lutego br. Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

