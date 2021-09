MAEA: Iran nie dopuszcza nas do jednego z obiektów nuklearnych. Łamie w ten sposób zawartą umowę

Iran nie spełnia niektórych warunków zawartej dwa tygodnie temu umowy, ponieważ nie pozwala inspektorom z MAEA konserwować kamer monitorujących w jednym z zakładów, w którym wytwarzane są części do wirówek wzbogacających uran – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) w niedzielę.

Dyrektor generalny MAEA (Rafael Grossi) podkreśla, że ​​decyzja Iranu o nieudzieleniu agencji dostępu do warsztatu produkującego komponenty do wirówek jest sprzeczna z uzgodnionymi warunkami porozumienia z 12 września – MAEA napisała w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reuters.

Rząd Iranu zgodził się 12 września br. na rutynową konserwację oraz wymianę kart pamięci w kamerach monitorujących obiekty nuklearne. Nagrania są przechowywane w Iranie, pod wspólnym nadzorem MAEA oraz Irańskiej Agencji Atomowej (AEOI).

Porozumienie przewiduje umożliwienie ekspertom MAEA wymiany kart pamięci w większości z uzgodnionych miejsc, lecz nie dopuszczono do konserwacji sprzętu w zakładzie wytwarzającym części do wzbogacających uran wirówek, który jest położony w kompleksie TESA Karaj.

PAP przypomina, że przedstawiciele irańskiej dyplomacji deklarowali w ubiegłym tygodniu, że Teheran chce w ciągu najbliższych tygodni wznowić rozmowy w kwestii powrotu do umowy nuklearnej ze światowymi mocarstwami z 2015 roku.

Przypomnijmy, że w kwietniu bieżącego roku w trakcie amerykańsko-irańskich rozmów w Wiedniu Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi propozycję w kwestii odnowienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku.

Porozumienie przewidywało znaczne ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń wynikających z umowy.

W marcu bieżącego roku irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała, że Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co ma być wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku.

W pierwszej połowie marca bieżącego roku agencja Reuters dotarła do raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), który wskazuje, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4.

